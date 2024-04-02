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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة إياد العسقلاني.. روستوف يفوز على خيمكي بكأس روسيا

اياد العسقلاني
اياد العسقلاني

حقق فريق روستوف فوزاً مهماً على نظيره خيمكي بركلات الترجيح في إطار منافسات بطولة كأس روسيا لكرة القدم.

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الأهلي يتعاقد مع إياد العسقلاني نجم روستوف الروسي

وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب المصري إياد العسقلاني المنضم لصفوف روستوف من الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

قدم العسقلاني مستوى مميز في ظهوره الأول بقميص فريق روستوف وساهم في فوز فريقه باللقاء الذي إنتهي بالتعادل السلبي في وقته الأصلي.

وسجل إياد العسقلاني ركلة جزاء ساهمت في حسم تاهل فريقه للدور التالي بعد الفوز بنتيجة 7-6.

وكان العسقلاني قد إرتبط بالإنتقال لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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