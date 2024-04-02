غداً..الحُكم على عاطل أزهق روح طفلة في القليوبية

تُصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، غداً الأربعاء، حجز قضية اتهام عاطل بإزهاق روح طفلة والشروع في إنهاء حياة شقيقها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ك أنه في يوم 5 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وحال كون المحني عليهما طفلين لم يجاوزا ثمانية عشر عام ميلادي كامل، أنهى عمداً حياة الطفلة المجني عليها يُمن بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك.

أعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه شقيقها صفوت عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا، سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.