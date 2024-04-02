أمراض غير متوقعة تهدد صحة الكلى.. احذر

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى مشاكل في الكلى التي تقع في العمق البطني تحت القفص الصدري مباشرة، وهما عضوان حيويان يساعدان في تنقية الدم وإزالة الفضلات والماء الزائد لتكوين البول، وتحافظ على صحة العظام وتنظم ضغط الدم وتنتج خلايا الدم الحمراء.

أمراض الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع Times of India، قد يتسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم في تلف الكلى والأوعية الدموية، مما يؤثر مباشرة على وظيفتها، حتى إذا كانت التغيرات في ضغط الدم مستقلة عن هذا التأثير. كما أن مرض السكري هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى، حيث يعاني نصف مرضى السكري تقريبًا من تلف الكلى، ويمكن تجنب ذلك أو التحكم فيه من خلال مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل جيد.

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الكليتين، مما يقلل من تدفق الدم ويضر بوظيفة الكلى. يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم إذا كانت قراءات ضغط الدم مرتفعة في يومين مختلفين.

الجفاف، خاصة الجفاف المزمن، يزيد من تركيز الفضلات في البول، مما يزيد من خطر تكوين حصوات الكلى ويؤثر على وظيفة الكلى. لذا يجب الحرص على شرب كميات كافية من السوائل، حوالي 8 أكواب يوميًا، للحفاظ على صحة الكلى.

بشكل عام، من الضروري مراقبة عوامل مثل تناول الصوديوم ومستويات السكر في الدم وضغط الدم والترطيب الجيد للحفاظ على صحة الكلى وتجنب المشاكل المرتبطة بها.

على صعيد آخر، كان قد حذر مجموعة أطباء من بعض الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن استخدام منتجات الشعر، وذلك بعد تعرض فتاة لإصابات بالغة في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل.

ووفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز"، عانت فتاة تونسية تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022، ليكتشف بعدها أطباء فرنسيون الارتباط بين استخدام بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى.

وحسبما أفاد الأطباء، لم تكن لدى المرأة أي مشاكل صحية سابقة عندما طلبت المساعدة الطبية، بل فقط كانت تعاني من القيء والحمى والإسهال وآلام الظهر، بينما تزامنت إصابتها بكل نوبة من تلف الكلى الحاد، مع علاج للشعر في نفس صالون التجميل في اليوم الذي بدأت فيه الأعراض، ما جعل البعض يتأكد من وجود كارثة طبية.

وأبلغت المريضة عن إحساسها بالحرقان أثناء كل إجراء، تليه تقرحات في فروة الرأس، وعند الفحص، وجد الأطباء أن اختبار دمها إيجابي لزيادة مستويات الكرياتينين في البلازما، وهو منتج نفايات يأتي من العضلات، وعندما يدخل الدم، تتم تصفيته عن طريق الكلى.

عندما تذهب المرأة إلى الصالون، يقوم مصفف الشعر بوضع كريم على شعرها يحتوي على 10% من حمض الغلايوكسيليك، وهي المادة الكيميائية التي يعتقد الأطباء أنها تسببت في تلف الكلى.

وخلصت تقارير الأطباء لوجود كارثة طبية حيث يحتوي كريم تمليس الشعر على حمض الغليكوسيليك، المسؤول عن اعتلال الكلية الناجم عن أكسالات الكالسيوم بعد إجراءات فرد الشعر.

وكان قد تم تسجيل براءة اختراع حمض الغليكوسيليك وإدخاله مؤخرا في منتجات تمليس الشعر كبديل أكثر أمانا للتركيبات التي تحتوي على الفورمالديهايد.