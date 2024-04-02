ما هو أفضل وقت للاستيقاظ وممارسة الرياضة؟

يشير خبير نفسي إلى أن الالتزام بمواعيد مثالية للاستيقاظ وممارسة الرياضة، يمنح الجسم عملية استشفاء ذاتي، لذا على الراغبين في الحفاظ على صحة جيدة على الضرورة القصوى للتحكم في إنتاج هرمون التوتر المعروف بالكورتيزول.

أفضل وقت لممارسة الرياضة

وفقًا له، فإن ارتفاع مستويات الكورتيزول يمثل السبب الرئيسي وراء الإصابة بمعظم الأمراض، حيث يلاحظ أن أعلى مستويات الافراز لهذا الهرمون تكون عند الساعة 6:30 صباحًا والساعة 4 بعد الظهر.

ويقول: "الحقيقة الملفتة للانتباه هي أن الأشخاص الذين لا يستيقظون في الساعة 6:30 يعيشون حياة قصيرة للغاية. لذلك، من الأفضل الاستيقاظ في الساعة 6:30 للاستفادة من ذلك ببساطة. وبالنسبة للساعة الرابعة بعد الظهر، فهي الوقت المثالي لممارسة الرياضة".

ويشير الأستاذ إلى أن حالات القلق والخوف يمكن أن تنشأ عندما يفتقر الشخص إلى المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن هذا القلق يمكن أن يزول بسرعة فور بدء الشخص في اتخاذ الإجراءات اللازمة. بمعنى آخر، فالعمل هو العلاج لليأس والإحباط.

ويقول: "إن الحفاظ على مستويات منخفضة من هرمون الكورتيزول هو المفتاح المباشر لحياة طويلة وصحية، ومناعة طبيعية قوية قادرة على مواجهة مجموعة واسعة من الأمراض المعدية".

على صعيد آخر، قد تساعد بعض الفواكه حينما نتناولها بعد وجبة الإفطار في رمضان، على تعزيز النشاط والطاقة والقوة وعدم الرغبة في النوم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها ف رمضان..

1- البرتقال

لطيف على المعدة كما يعزز من النشاط والطاقة لاحتوائه على فيتامين سي المعزز للمناعة، بالاضافة الى انه مضاد للالتهابات ومضاد للتأكسد

2- الفراولة

تخلص الجسم من السموم، وتحسن من عملية الهضم كما أنها تقلل حدة الإصابة بالالتهابات، وتعزز من تنشيط الدورة الدموية.

3- التفاح

يحتوي على مضادات التأكسد وخفيف على المعدة، كما يمد بالسكريات المفيدة المعتدلة.

جدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص قد يستغنى عن تناول الفواكه في رمضان ويستبدلونها بالحلويات الشرقية والغربي مثل الكنافة والقطايف، ما يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة ، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تعزز من النشاط والقوة وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات الصيام الطويلة، وتحسن المزاج وتمنع الشعور بالخمول.