3 أنواع من الفواكه تفيد صحة الجسم

تعتبر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أساس أي نظام غذائي صحي، حيث يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض وتسهم في الحفاظ على الصحة العامة.

فواكه مفيدة للجسم

ووفقاً لخبيرة تغذية شهية، تعتبر الفواكه أساسية للحفاظ على الصحة، حيث يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى دعمها للتحكم في الوزن نظراً لمحتواها الضئيل من السعرات الحرارية والدهون.

ومع وجود تنوع كبير من الفواكه المتاحة، تقترح الطبيبة ثلاثة أنواع أساسية ينبغي على الجميع تناولها.

أولًا، يُعتبر توت العليق الأسود "القوة المضادة للأكسدة"، حيث إنه مليء بفيتامين سي والألياف، مما يساعد في الحد من مخاطر السرطان وصحة الجهاز الهضمي. وتوفر مركبات الأنثوسيانين اللون الغني للتوت الأسود، والتي تُعرف أيضًا بقدرتها على مكافحة الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التوت الأسود منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على الوزن الصحي. ويوصى بتناول حصة واحدة يوميًا من التوت، ما يعادل نصف كوب طازج أو مجمد، أو ربع كوب من التوت المجفف.

ثانيًا، الكرز الذي يُعتبر مليئًا بالألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، وقد تمت ملاحظة قدرته على تقليل الألم بعد التمارين الرياضية وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس، وذلك بفضل احتوائه العالي من الفينول. ويُوصى بتناول نحو كوب واحد من الكرز الطازج يوميًا، أو ربع كوب من الكرز المجفف.

وأخيرًا، يُشتهر البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين سي، حيث يُعتبر خيارًا صحيًا وبأسعار معقولة. فهو يعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف والفلافونويد، والتي تدعم صحة القلب وتساهم في ترطيب الجسم. ويُوصى بتناول البرتقال أو اليوسفي للحصول على احتياجات الفيتامين سي اليومية، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة المناعة وصحة الجلد، كما تُعتبر مثالية للحفاظ على الترطيب.

قد تساعد بعض الفواكه حينما نتناولها بعد وجبة الإفطار في رمضان، على تعزيز النشاط والطاقة والقوة وعدم الرغبة في النوم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها ف رمضان..

1- البرتقال

لطيف على المعدة كما يعزز من النشاط والطاقة لاحتوائه على فيتامين سي المعزز للمناعة، بالاضافة الى انه مضاد للالتهابات ومضاد للتأكسد

2- الفراولة

تخلص الجسم من السموم، وتحسن من عملية الهضم كما أنها تقلل حدة الإصابة بالالتهابات، وتعزز من تنشيط الدورة الدموية.

3- التفاح

يحتوي على مضادات التأكسد وخفيف على المعدة، كما يمد بالسكريات المفيدة المعتدلة.