مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بـ 69.930 نقطة، أي بنسبة 0.710 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و794.480 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة، تداول 134 مليوناً و289 ألفاً و331 سهماً في أسواق الأسهم القطرية، بقيمة 417 مليوناً و668 ألفاً و140.928 ريالاً، نتيجة تنفيذ 14 ألفاً و986 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.



الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنحو 53.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12476.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.46% و 9.99% .



فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 36.16 نقطة ليقفل عند مستوى 26144.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.



الأسهم المغربية تغلق على ارتفاع

الأسهم المغربية

أغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.35 %، عند 13.053,17 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.34 %، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.33 % بمجموع 955,68 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.5 % بمجموع 12.058,51 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 200 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 673 مليار درهم مغربي.

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع

الأسهم المصرية



تراجعت مؤشرات الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء ، وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.879 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 130.1 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس في أسواق الأسهم المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.28%، مسجلاً 27934.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.05%، ليصل إلى 6400.39 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 9096.59 نقطة.