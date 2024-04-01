البورصة تستعيد موجة الصعود وتربح 77.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

استعادت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين نهاية جلسات الاسبوع موجة صعودها بصورة جماعية، مدعومة من مشتريات الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 77.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.889.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5.26% ليصل إلى مستوي 28297 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى6403 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 10 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.9 مليار جنيه.