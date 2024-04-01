عاجل
رسائل وزير الخارجية: نحذر من تهجير الفلسطينيين وهذا دور مصر في أزمتي ليبيا وسوريا وزير الخارجية يُحذر من تهجير سكان غزة أو اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية
الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تستعيد موجة الصعود وتربح 77.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

 

استعادت مؤشرات البورصة  بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين نهاية جلسات الاسبوع  موجة صعودها بصورة جماعية، مدعومة من مشتريات الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 77.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    1.889.4 تريليون جنيه.

صعد   مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 5.26%  ليصل إلى مستوي  28297 نقطة.

 

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.7%  ليغلق عند مستوى6403 نقطة.

ربح  مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4%   ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم   10 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات  2.9 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

"صوتك مسموع" تتلقى 128 ألف شكوى من المواطنين وتحل 98٪ منها

دوري شطرنج ومدارس وتكريم حفظة القرآن الكريم بمراكز شباب أبوكبير

نائب وزير الإسكان يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار موقف المشروعات المشتركة

فرق الفنون الشعبية والتلقائية تتألق على مسرح قصر ثقافة البحر الأحمر

الجريدة الورقية