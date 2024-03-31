مبيعات الأجانب والعرب تكبد البورصة 48 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد نهاية جلسات الاسبوع تراجعاتها الحادة بصورة جماعية، متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين .
خسر رأس المال السوقي للأسهم 48 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.811.9 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوي 26883 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى6174 نقطة.
هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.6 مليار جنيه.