البورصة تخسر 33 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم
واصلت مؤشرات البورصة بمستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعاتها الحادة متأثرة بعمليات بيعية مكثفة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 33 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.909.8 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوي 28478 نقطة.
وهبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5% \
وتراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.5%.