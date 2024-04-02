آبل تقدم الصور الرمزية للشخصية المكانية إلى Vision Pro

تعمل شركة Apple على جعل Vision Pro أكثر اجتماعية من خلال تقديم الأشخاص المكانيين، الذي يكسر تلك الصور الرمزية من نوافذها المقيدة ويضعها بجوارك مباشرةً في الفضاء الافتراضي. الهدف هو جعل التعاون والدردشة أكثر طبيعية في Vision Pro - حيث يمكنك العمل على العروض التقديمية معًا، أو مشاهدة الأفلام عبر SharePlay، أو ممارسة الألعاب كما لو كان أصدقاؤك بجانبك تمامًا. تعمل هذه الميزة مع ما يصل إلى خمسة مشاركين، وستكون متاحة اليوم لكل شخص يستخدم Vision Pro الذي يعمل بنظام التشغيل VisionOS 1.1 أو أحدث.

لقد تعاملت Meta مع التعاون الافتراضي بشكل مشابه مع Horizon Workrooms، لكن تطبيق Apple يذكرني أكثر بـ Microsoft Mesh، والذي سمح لي بالتفاعل مع رفاق افتراضيين في الواقع المعزز باستخدام HoloLens 2. مثل Vision Pro نفسه، تبدو الشخصيات المكانية أكثر دقة قليلاً من Microsoft 2021 -عصر التكنولوجيا. يمكنك تمكينها أو تعطيلها حسب الرغبة من خلال مكالمة FaceTime، وتقول Apple إن الجميع سيكونون قادرين على ضبط المحتوى بالطريقة التي يريدونها، دون التأثير على كيفية رؤية رفاقهم الافتراضيين له.



على الرغم من أنني وجدت أن شخصيات Apple مخيفة وروبوتية بعض الشيء أثناء مراجعتي لـ Vision Pro، إلا أن الشركة قامت بتحسينها بشكل مطرد لالتقاط تعبيرات الوجه المختلفة وتسريحات الشعر بشكل أفضل. عندما يكونون عالقين في نافذة FaceTime، تعد الشخصيات بديلاً دون المستوى لرؤية وجوه أصدقائك فعليًا. ولكنها قد تكون أكثر فائدة إذا تمكنت من جعل الأمر يبدو وكأن أصدقائك البعيدين يجلسون بجانبك بالفعل.