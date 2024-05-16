موعد استطلاع هلال ذي الحجة.. تصدر مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القلية الماضية استطلاع هلال ذي الحجة، حيث يولد هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو 2024 والموافق 29 من ذي القعدة.

غرة شهر ذو الحجة

وفي السياق يوافق غرة شهر ذو الحجة 1445 فلكيًا تكون يوم الجمعة 7 يونيو 2024 ، وفقا لـ الحسابات الفلكية، وبذلك تكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، لمدة 9 أيام من الجمعة 14 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو بإضافة الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية أي تنتهى يوم السبت 22 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى

جدير بالذكر من المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة 1445هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.