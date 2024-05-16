عمر مروان ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، ببالغ الحزن المغفور له بإذن الله الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق.

وقال وزير العدل إن الفقيد جسد نموذجًا للعلم الغزير والأخلاق الرفيعة خلال مسيرة متميزة حافلة بالإنجازات، وخدمة الوطن في العمل الأكاديمي والمنصب الوزاري.

وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

توفي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، عصر الأربعاء، بحسب ما أعلنه نجله خالد عبر صفحته على "فيسبوك"، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ويعد وزير النقل السابق، أحد أبرز خبراء الطرق بمصر، وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985، وحصل على على الماجستير من نفس الجامعة عام 1991، وتلاها الدكتوراه من ألمانيا عام 1998، ومتزوج ونجلاه يعملان مهندسان، وزوجته مهندسة وتعمل بالقطاع الخاص.