خطأ قاتل فى رامز جاب م الآخر

خطأ هندسى كبير وقع فيه القائمون على تنفيذ ديكور برنامج رامز جاب من الآخر تسبب فى إصابة ضيوف البرنامج بإصابات خطيرة خاصة فى الجانب الأيسر من أجسادهم.

اعتمدت الفكرة الرئيسية على وقوع الضيف فى مجرى أنبوبى به مادة لزجة تساعد على التزحلق لاستكمال باقى الفقرات فى البرنامج وذلك بواسطة فتح الأرضية التى تنقسم إلى جزأين متساويين يتم فتحهما فى نفس التوقيت.

المشكلة الكبيرة التى وقع فيها المهندسون الذين قاموا بتصميم وتنفيذ الديكور والتى أدت إلى إصابات معظم الفنانين فى ذراعهم اليمنى تتلخص فى نقطتين كان ينبغى ملاحظتهما قبل البدء فى تصوير البرنامج وهما:

1- حجم الحجرة

الحجرة التى تفتح أرضيتها من أسفل والتى يقف فيها الضيف قبل الوقوع فى المجرى الأنبوبى كان يجب أن تكون أكبر بمقدار متر من جميع الجوانب بحيث تستوعب الضيف الذى يفرد ذراعيه كرد فعل متوقع لمثل هذه الحالة بحيث لا تصطدم ذراعه بحواف الأرضية أثناء النزول، الأمر الذى تنبه له رامز فأصبح يطلب من الفنانين رفع أيديهم لأعلى تجنباً لحدوث ذلك.

2- موكيت الأرضية

وعلى الرغم من رفع الضيوف أيديهم وأذرعهم لأعلى، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الإصابات خاصة فى الجانب الأيسر من الجسم، والذى كان السبب الرئيسى فيه هو وضع موكيت أرضية للحجرة يخفى وجود بوابة فيها.

والخطأ الجسيم الذى وقع فيه القائمون على التنفيذ هو تثبيت قطعة الموكيت على الجانب الأيمن من إحدى بوابات الأرضية وهو ما أدى بالضرورة وفقاً للقواعد الفيزيائية إلى ميل جسد الضيف إلى الجانب الأيسر أثناء نزوله المفاجئ بوزنه لأسفل مما أدى فى النهاية لوجود إصابات فى الذراع اليسرى لجميع الضيوف كما يظهر من خلال الصور.

ورغم الإعلان عن كواليس البرنامج وأنه تمت تجربة الديكور عدة مرات قبل التصوير، إلا أن الجميع لم يلحظ أن سبب نجاح التجارب يعود فى الأساس إلى معرفة الأفراد الذين قاموا بالتجربة بفكرة المقلب الرئيسية وهى الوقوع وهو ما جعلهم يستعدون نفسياً للنزول بشكل رأسى فى المجرى الأنبوبى بعكس الضيوف الذين فوجئوا بفتح الأرضية وهو ما جعل رد الفعل يختلف من فنان إلى آخر على حسب الانفعال الناتج عن المفاجأة.