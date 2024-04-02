إطلاق ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي في مصر

أعلنت شركة كانون وسط وشمال أفريقيا عن تدشين ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي في أحد أشهر مناطق الألعاب بالقاهرة، حيث تصميم المساحة المبتكرة الجديدة بالشكل الذي يتيح للأطفال من سن 8 إلى 14 عامًا فرصة فريدة لاستكشاف عالم التصوير والتعرف على تقنيات كانون المتقدمة وإطلاق العنان لإبداعهم في بيئة مرحة وتفاعلية.



من المتوقع أن يصبح ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ساحة لعب جذابة وإبداعية حيث يمكن للأطفال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي.

يهدف ذلك إلى تقديم تجربة تفاعلية شاملة لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تعمل أيضًا على تثقيف وتمكين عقول الشباب مع تنمية ملكاتهم الإبداعية.



قال أمين جوهرة، مدير قطاع المبيعات والتسويق في كانون وسط وشمال إفريقيا: «نحن سعداء بالشروع في هذا التعاون المثمر، طالما كانت كانون ملتزمة بتشجيع ثقافة الإبداع وتنمية الشغف تجاه التكنولوجيا والابتكار، إن ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي ليس مجرد مساحة للعب، بل بوابة تتيح للأطفال استكشاف عالم التصوير الآسر والتعرف على التكنولوجيا المتطورة، والأهم من ذلك، الاستمتاع بهذه التجربة.



تشكل المدينة الداخلية المصممة خصيصًا للأطفال مفهومًا مبتكرًا وتعليميًا حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة لعب الأدوار المختلفة ومحاكاة الوظائف والمهن في العالم الحقيقي. نؤمن بأن اكتساب المعرفة والتعلم يتأتى من خلال التجارب، ويتوافق هذا التعاون تمامًا مع رسالتنا لتمكين الجيل القادم من المصورين».

واستكمالاً للمسيرة الناجحة لبرنامج «أكاديمية كانون للصغار»، يتبنى الاستوديو نهجًا مشابهًا للتمكين التعليمي مصمم خصيصًا ليناسب خلفيات الأطفال المختلفة ومستوياتهم التعليمية واستيعابهم للغة.



وعلى غرار المبادرات المذكورة أعلاه، يطمح الاستوديو إلى غرس بذور المعرفة القيمة وتمكين العقول الشابة بطريقة تتوافق مع عالم الأطفال الديناميكي والإبداعي.



كما التزمت كانون لسنوات عديدة بتمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والفرص لتحقيق النمو على المستوى الشخصي والتعليمي. تلعب مبادرات مثل هذه دورًا حيويًا في تمكين الشباب، وتزويدهم بفرص صقل المهارات والوصول إلى التعليم، وتعزيز النمو على المستوى الشخصي.



يضم ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي مجموعة متنوعة من الأنشطة وسيتعلم الأطفال أيضًا فن إعداد صورة جذابة بصريًا ومن خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية، سيفهمون أهمية الزوايا والإضاءة والإطار.



وبجانب ماسبق سيتاح للاطفال اكتساب خبرة عملية من خلال التعرف على أحدث تقنيات كانون ، وبعد توثيق لحظات لا تُنسى، ستتاح لهم الفرصة لإحياء إبداعاتهم باستخدام طابعة كانون لطباعة صورهم حيث تلتزم كل من كانون بتقديم تجربة فريدة وثرية للأطفال.

وبفضل ما يقدمه الاستوديو للأطفال من الخبرات الحديثة في تشغيل الكاميرا وتزويدهم بالمعرفة حول تنوع العدسات وتعقيدات التقاط الصور وطباعتها سيتمكن الأطفال من اكتساب مجموعة من المهارات الشاملة التي تتجاوز مبادئ التصوير .



وعبر الجمع بين اللعب والتعلم، يهدف ستوديو كانون للتصوير الفوتوغرافي إلى ترك انطباع دائم في عقول الشباب وبث روح الإلهام في جيل المستقبل من المصورين