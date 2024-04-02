تعاون بين أمريكا والمملكة المتحدة لاختبار سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي

تواصل OpenAI وGoogle وAnthropic وغيرها من الشركات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين تقنياتها وإصدار نماذج لغوية كبيرة أفضل وأفضل.

ومن أجل إيجاد نهج مشترك للتقييم المستقل بشأن سلامة هذه النماذج عند ظهورها، وقعت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة مذكرة تفاهم. معًا، سيقوم معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة ونظيره في الولايات المتحدة، والذي أعلنت عنه نائبة الرئيس كامالا هاريس ولكن لم يبدأ عملياته بعد، بتطوير مجموعات من الاختبارات لتقييم المخاطر وضمان سلامة "نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا".

إنهم يخططون لمشاركة المعرفة التقنية والمعلومات وحتى الموظفين كجزء من الشراكة، ويبدو أن أحد أهدافهم الأولية هو إجراء تمرين اختبار مشترك على نموذج يمكن الوصول إليه بشكل عام. وقالت وزيرة العلوم البريطانية ميشيل دونيلان، التي وقعت الاتفاقية، لصحيفة فايننشال تايمز إنه "عليهم أن يتصرفوا بسرعة" لأنهم يتوقعون ظهور جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. وهم يعتقدون أن هذه النماذج يمكن أن "تغير قواعد اللعبة بشكل كامل"، وما زالوا لا يعرفون ما الذي يمكنهم فعله.

ووفقا لصحيفة التايمز، فإن هذه الشراكة هي أول ترتيب ثنائي بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتزمان التعاون مع دول أخرى في المستقبل. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "إن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا المميزة لجيلنا. وستعمل هذه الشراكة على تسريع عمل كل من معاهدنا عبر مجموعة كاملة من المخاطر، سواء بالنسبة لأمننا القومي أو لمجتمعنا الأوسع". "توضح شراكتنا أننا لا نهرب من هذه المخاوف - بل نتعامل معها. وبفضل تعاوننا، ستكتسب معاهدنا فهمًا أفضل لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وستجري تقييمات أكثر قوة، وستصدر إرشادات أكثر صرامة. "

وفي حين تركز هذه الشراكة على وجه الخصوص على الاختبار والتقييم، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستحضر أيضًا لوائح لإبقاء أدوات الذكاء الاصطناعي تحت المراقبة. في شهر مارس الماضي، وقع البيت الأبيض على أمر تنفيذي يهدف إلى التأكد من أن الوكالات الفيدرالية تستخدم فقط أدوات الذكاء الاصطناعي التي "لا تعرض حقوق الشعب الأمريكي وسلامته للخطر". وقبل ذلك بأسبوعين، وافق البرلمان الأوروبي على تشريع شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وسوف يحظر "الذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بالسلوك البشري أو يستغل نقاط ضعف الأشخاص"، و"أنظمة التصنيف البيومترية القائمة على الخصائص الحساسة"، بالإضافة إلى "الاستخلاص غير المستهدف" للوجوه من لقطات كاميرات المراقبة والويب لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه. بالإضافة إلى ذلك، يجب تصنيف الصور ومقاطع الفيديو والصوت الأخرى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل واضح على هذا النحو بموجب قواعدها.