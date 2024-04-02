المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2024.. نهاية الشهر

المواعيد الصيفية.. أسابيع قليلة تفصلنا عن تطبيق المواعيد الصيفية، حيث تبدأ المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2024 بنهاية الشهر الجاري، وتحديدًا آخر جمعة في أبريل.

التوقيت الصيفى

وتبدأ المحلات والمطاعم والورش والمولات والكافيهات العمل وفق التوقيت الصيفي الذي تحدده وزارة التنمية المحلية.

مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

وبحسب القرار الوزاري 456 لسنة 2020 يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات التجارية بداية من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل، ويستمر عمل المحلات حتى الخميس الأخير من سبتمبر.

المواعيد الرسمية لعمل وغلق المحال وفقًا للتوقيت الصيفي

وتلتزم الوزارة بالقرار الوزاري وكل ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن المواعيد الرسمية لعمل وغلق المحال وفقًا للتوقيت الصيفي.

مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية الصيفية

وتشمل مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية الصيفية، العمل من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والجمعة والخميس من كل أسبوع، ويتم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة من مواعيد غلق المحلات حيث تعمل على مدار 24 ساعة.

المواعيد الصيفية للمحلات

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية للمطاعم والكافيهات، تبدأ يوميا من الخامسة صباحًا وتغلق الواحدة صباحًا حسب المواعيد الصيفية للمحلات، وتُتاح خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات بالعمل 24 ساعة، أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فتبدأ الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحلات

وتتدرج مخالفة مواعيد غلق المحلات لتبدأ العقوبات بإنذار كتابي ومتابعته 15 يوما، وعند تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي في دائرته، وفي حال مخالفة مواعيد غلق المحال مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، حيث أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.