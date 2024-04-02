استعدادًا للعيد.. مطاي ترفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لعيد الفطر المبارك حيث عقد رئيس المركز اجتماعا موسعا، بحضور المهندس ربيع عبد العظيم، فضل الجبالي نواب رئيس المركز، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز، ورؤساء القرى و الأحياء، لبحث استعدادات استقبال عيد الفطر بمطاي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمراكز، خاصه فيما يتعلق بمنظومة النظافة، وملف الإزالات ، والمتغيرات المكانية، وملف ترشيد الطاقة ، وملف التوسع في عمل منافذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ، استعدادات المستشفيات ، وشركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

حيث عقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي ، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات الخدمية بالمركز ، وذلك بحضور المهندس ربيع عبد العظيم ، فضل الجبالى نائبا رئيس المركز ، وبحضور رؤساء القرى والأحياء ومديري الإدارات بالوحدة المحلية ، ومديري شركات وإدارت ، ( الصحة - الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي - الطب البيطري - الزراعة – الاوقاف - ترشيد الطاقة ) ، وذلك بقاعة الوحدة المحلية بمطاي.

وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس المركز الحضور بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك ، وأضاف ان الهدف من الإجتماع هو وضع خطه عمل لمركز و مدينه مطاي ، استعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك ، ورفع حاله الطوارئ في كل القطاعات ، لرفع كفائه الأداء بها ، وأكد على التزام كل العاملين بالعمل الجاد ، وانهاء كل ما يخص العمل في وقته وحينه ، مع التعاون والربط بين الإدارات المختلفة ، لإخراج العمل في أحسن صورة.

ووجه المهندس حامد فخري، رؤساء القري والاحياء بتكثيف حملات النظافة، خاصة أمام المساجد، وبالساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، و أكد المهندس حامد فخري على رفع المخلفات أولا بأول، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما وجه رئيس المركز مدير الإدارة الزراعية بمطاي، بالتحرك الفوري لصد اي تعدي على الأراضي الزراعية.

وذلك بالتعاون مع مديري التنظيم ، وأضاف ، انه لا تهاون مع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك ألدولة، ووجه بإزالة وإيقاف البناء المخالف بدون ترخيص ، والحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وعدم التعدى عليها، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية ، والإنتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بملف المتغيرات المكانية بالمركز.

كما وجه رئيس المركز ، مدير إداره التموين عبد الحكيم محمد ، بالاستمرار في متابعه منافذ بيع للسلع الغذائية ، بأسعار مخفضة ، بالقري، والمركز، وتوفير السلع ، خلال فترة العيد ، ومتابعة مخزون المواد البترولية ، والسلع التموينية ، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق ، والضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمخالفين.

كما أكد المهندس حامد فخري على ملف ترشيد الطاقة بالانارة العامة بالطرق والشوارع ، وضرورة رفع أي مخالفات بها ، كما أكد رئيس المركز ، على ضرورة استعداد القطاع الصحي بمركز مطاي ، خلال آيام عيد الفطر المبارك ، كما وجه إدارة الأوقاف ، بتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر ، والتي تصل إلى ١٠ ساحات بالمدينة والقرى ، بالتعاون مع الوحدة المحلية.

كما تابع رئيس المركز حديثه ، الي مدير المعديات بالمركز بالاستعداد، وفحص المعديات والمراكب النيلية، قبل عيد الفطر المبارك ، وشدد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للمواقف بالمركز ، سواء بالمدينة او بالقري ، لضبط التسعيرة والعمل بها ، وأضاف رئيس المركز، أنه سيتم العمل بنظام النوبيجيات خلال أيام العيد ، مؤكدا على العمل بروح الفريق الواحد ، لتحقيق كل ما يصبو إليه المواطنين في فتره عيد الفطر المبارك.