بيل جيتس يقيل طاقم مؤسسة مساعد Copilot للذكاء الاصطناعي

يمثل اليوم بداية حقبة جديدة في التنمية الدولية. في خطوة مذهلة، قام بيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، بتسريح جميع موظفي مؤسسة جيتس واستبدالهم بـ Copilot، وهو حل الذكاء الاصطناعي المولد من Microsoft.

وفي رسالة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تم إرسالها إلى الموظفين، نُقل عنه قوله:

أنا متحمس للتأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على القضايا التي تعمل عليها مؤسسة جيتس. إن أي تكنولوجيا جديدة مزعجة إلى هذا الحد من شأنها أن تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح، وهذا ينطبق بالتأكيد على الذكاء الاصطناعي. سيقوم الوكلاء على مستوى الشركة بتمكين الموظفين بطرق جديدة. تصف Microsoft هذا بأنه يحتوي على مساعد طيار. من خلال دمجه بالكامل في منتجات مثل Office، سيعزز الذكاء الاصطناعي عملك.

استبدال طاقم المؤسسة بمساعد الطيار

يقال إن بيل جيتس قد اعترف بأن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية الحالية متحيزة، ولكنها ليست أقل تحيزًا من الموظفين البشريين الذين وظفهم في المؤسسة. وعلى عكس البشر، لا يطلب GenAI إجازات، ولا يطلب زيادة في الراتب، ولا يسأل عن أصدقائك.

كان بيل جيتس إيجابيًا للغاية بشأن التأثير الذي ستحدثه GenAI على العمل الخيري في عام 2024، حيث قال سابقًا:

في عالم محدود الموارد، عليك أن تجد طرقًا لتحقيق أقصى قدر من التأثير. الابتكار هو المفتاح لتحقيق أقصى استفادة من كل دولار يتم إنفاقه. الذكاء الاصطناعي على وشك تسريع معدل الاكتشافات الجديدة بوتيرة لم نشهدها من قبل. وأصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى التعليم والصحة العقلية وغير ذلك الكثير.

كما اعتقد أيضًا أن مبلغ 870 مليون دولار الذي تنفقه مؤسسة جيتس على الموظفين كل عام هو إهدار، في حين أن Microsoft Copilot، أول محرك إجابات يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، لديه إجابات محددة على أسئلة معقدة مثل:

ما هو الحل للفقر العالمي؟

أين سينشأ الوباء العالمي القادم؟

ما هو أفضل استثمار في التعليم؟

كيف يمكن لمؤسسة جيتس تحسين نتائج الصحة العالمية؟

التأثير على النظام البيئي للمانحين

أصيب المانحون الرئيسيون الآخرون بالصدمة من تحرك مؤسسة جيتس لاستبدال جميع الموظفين بحلول الذكاء الاصطناعي. واعترفوا بأنه من الصعب للغاية توظيف موظفين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي، فحتى الهيئات التنظيمية الحكومية المكلفة بإدارة ابتكارات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع في كثير من الأحيان تحمل تكاليف توظيف الموظفين المكلفين بوضع لوائح الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، كما قال أحد الموظفين ساخرًا: "إن إقالة الموظفين ليست استخدامًا مسؤولاً للذكاء الاصطناعي".

على النقيض من تصرفات بيل جيتس، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بشأن الذكاء الاصطناعي يتطلب على وجه التحديد من حكومة الولايات المتحدة تطوير فريق عمل للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من شأنه تسريع وتتبع توظيف المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. حكومة.

في الواقع، لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفعل مبادرة للذكاء الاصطناعي تشمل أبل، وأمازون، وجوجل. تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا بتعيين كبير مسؤولي البيانات كجزء من زيادة مواهب الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة لتسريع وضع المواهب الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية العالية وتعزيز استراتيجيات البيانات والتكنولوجيا الخاصة بالوكالات.

فوائد مغادرة موظفي المؤسسة

شوهد موظفو مؤسسة جيتس وهم يتجولون بلا هدف حول حرمهم الجامعي الواسع هذا الصباح، وما زالوا مندهشين من إقالتهم المفاجئة. بمجرد قبولهم للتغيير، سيتم منحهم مجموعة متنوعة من خدمات الاستشارة المهنية للعثور على وظيفتهم التالية، بما في ذلك:

Microsoft Copilot: تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه تقنيات متقدمة لتوفير إرشادات وأطر عمل للبحث عن الوظائف، مثل إضافة كلمات عمل قوية إلى السير الذاتية.

RightJoin: منصة لإجراء المقابلات الوهمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسمح لك بالتدرب على المقابلات مع مدير توظيف يعمل بالذكاء الاصطناعي مع تقديم تعليقات حول لغة الجسد ونبرة الصوت.

LinkedIn Premium: أداة تواصل قوية يمكنها مساعدتك في العثور على فرص عمل، والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال، وعرض تجربتك المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

