لماذا تدعم AWS وGoogle وOracle شوكة Valkey Redis

أعلنت مؤسسة Linux الأسبوع الماضي أنها ستستضيف Valkey، وهو فرع من مخزن البيانات في الذاكرة Redis. يتم دعم Valkey بواسطة AWS وGoogle Cloud وOracle وEricsson وSnap.

نادرًا ما تدعم AWS وGoogle Cloud شوكة مفتوحة المصدر معًا. ومع ذلك، عندما قامت Redis Labs بتحويل Redis بعيدًا عن ترخيص BSD المسموح به المكون من 3 بنود في 20 مارس واعتمدت الترخيص العام لجانب الخادم (SSPL) الأكثر تقييدًا، كان الانقسام دائمًا إحدى النتائج الأكثر ترجيحًا. في وقت تغيير الترخيص، قال روان ترولوب، الرئيس التنفيذي لشركة Redis Labs، إنه "لن يتفاجأ إذا قامت أمازون برعاية شوكة"، حيث يتطلب الترخيص الجديد اتفاقيات تجارية لتقديم Redis كخدمة، مما يجعلها غير متوافقة مع التعريف القياسي لـ "المصدر المفتوح".

من المفيد الرجوع بضع خطوات إلى الوراء لنرى كيف وصلنا إلى هذه النقطة. يعد Redis، بعد كل شيء، من بين مخازن البيانات الأكثر شيوعًا ويقع في قلب العديد من عمليات النشر التجارية الكبيرة ومفتوحة المصدر.



طوال فترة وجوده، شهد Redis بالفعل بعض النزاعات المتعلقة بالترخيص. أطلق مؤسس Redis سلفاتوري سانفيليبو المشروع في عام 2009 بموجب ترخيص BSD، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبته في أن يكون قادرًا على إنشاء شوكة تجارية في مرحلة ما وأيضًا لأن "[ترخيص] BSD يسمح للعديد من الفروع بالمنافسة، مع تراخيص وتطوير مختلفة". الأفكار"، قال في تعليق حديث لـ Hacker News.

بعد أن اكتسب Redis شعبية سريعة، أصبحت Garantia أول مزود رئيسي لخدمات Redis. تم تغيير علامتها التجارية Garantia إلى RedisDB في عام 2013، لكن شركة Sanfilippo والمجتمع تراجعت عن ذلك. وبعد مرور بعض الوقت، غيرت Garantia اسمها في النهاية إلى Redis Labs ثم في عام 2021 إلى Redis.

انضم Sanfilippo إلى Redis Labs في عام 2015 ثم نقل عنوان IP الخاص به لاحقًا إلى Redis Labs/Redis، قبل أن يتنحى عن الشركة في عام 2020. وكان ذلك بعد عامين فقط من تغيير Redis لكيفية ترخيص وحدات Redis الخاصة بها، والتي تتضمن أدوات التصور والعميل SDK وأكثر من ذلك. بالنسبة لهذه الوحدات، استخدم Redis أولاً ترخيص Apache مع إضافة بند المشاع الذي يمنع الآخرين من بيع هذه الوحدات واستضافتها. في ذلك الوقت، قال Redis إنه على الرغم من هذا التغيير في الوحدات، "لم يتغير ترخيص Redis مفتوح المصدر أبدًا. إنها BSD وستظل دائمًا BSD”. واستمر هذا الالتزام حتى قبل بضعة أسابيع.

كرر ترولوب من Redis في بيان ما قاله لي عندما أعلن عن هذه التغييرات لأول مرة، مشددًا على كيفية استفادة بائعي السحابة الكبار من الإصدار مفتوح المصدر ولهم الحرية في الدخول في اتفاقية تجارية مع Redis.



وكتب: "لقد استفاد مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون جميعًا تجاريًا من مشروع Redis مفتوح المصدر، لذا ليس من المستغرب أن يطلقوا شوكة داخل المؤسسة". "لقد فتح تغيير الترخيص لدينا الباب أمام مقدمي خدمات الاتصالات لإبرام اتفاقيات ترخيص عادلة مع شركة Redis Inc. وقد توصلت Microsoft بالفعل إلى اتفاق، ونحن سعداء ومنفتحون على إنشاء علاقات مماثلة مع AWS وGCP. نواصل التركيز على دورنا كمشرفين على مشروع Redis، ومهمتنا المتمثلة في الاستثمار في منتج مصدر Redis المتوفر، والنظام البيئي، وتجربة المطور، وخدمة عملائنا. لقد كان الابتكار وسيظل دائمًا العامل الذي يميز بين نجاح Redis وأي حل بديل.

دعم بائعو السحابة Valkey

ومع ذلك، فإن الواقع الحالي هو أن كبار موردي الخدمات السحابية، باستثناء شركة مايكروسوفت، سرعان ما احتشدوا خلف Valkey. نشأت هذه الانقسامات في AWS، حيث بدأت Madelyn Olson، المشرفة على Redis منذ فترة طويلة، المشروع في حسابها الخاص على GitHub. أخبرني أولسون أنه عندما اندلعت الأخبار، قرر الكثير من مشرفي Redis الحاليين بسرعة أن الوقت قد حان للمضي قدمًا. "عندما ظهرت الأخبار، كان الجميع يقولون: "حسنًا، لن نساهم في هذا الترخيص الجديد"، وبمجرد أن تحدثت مع الجميع، "مرحبًا، لدي هذه الشوكة - نحن نحاول قالت: “للحفاظ على المجموعة القديمة معًا”. "كان الجميع تقريبًا يقولون: "نعم، لقد انضممت على متن الطائرة على الفور."

تضمنت قناة Redis الخاصة الأصلية خمسة مشرفين: ثلاثة من Redis وOlson وZhao Zhao من Alibaba، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من الملتزمين الذين قاموا أيضًا بالتسجيل على الفور إلى ما يُعرف الآن باسم Valkey. من غير المستغرب أن المشرفين من Redis لم يوقعوا على العقد، ولكن كما أخبرني ديفيد نالي، مدير استراتيجية المصادر المفتوحة والتسويق في AWS، فإن مجتمع Valkey سيرحب بهم بأذرع مفتوحة.

أشارت أولسون إلى أنها كانت تعلم دائمًا أن هذا التغيير كان ممكنًا وضمن حقوق ترخيص BSD. "أنا أشعر بخيبة أمل أكثر من أي شيء آخر. لقد كان [Redis] مضيفًا جيدًا في الماضي، وأعتقد أن المجتمع يشعر بخيبة أمل نوعًا ما بسبب التغيير.

وأشار نالي إلى أنه "من وجهة نظر AWS، ربما لم يكن هذا هو الاختيار الذي اتخذناه لقد أردت أن أرى الخروج من شركة Redis Inc." لكنه أقر أيضًا بأن Redis من حقها إجراء هذا التغيير. عندما سُئل عما إذا كانت AWS قد فكرت في شراء ترخيص من Redis، قدم إجابة دبلوماسية وأشار إلى أن AWS "أخذت في الاعتبار الكثير من الأشياء" وأنه لم يكن هناك شيء مستبعد في عملية صنع القرار للفريق.

وأضاف: "من حقهم بالتأكيد اتخاذ مثل هذا القرار". "على الرغم من أننا اتخذنا، نتيجة لذلك، بعض القرارات الأخرى حول المكان الذي سنركز فيه طاقتنا ووقتنا، يظل Redis شريكًا وعميلًا مهمًا، ونحن نشارك عددًا كبيرًا من العملاء بيننا. ولذا نأمل أن ينجحوا. ولكن من منظور مفتوح المصدر، نحن الآن مستثمرون في ضمان نجاح Valkey.

ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن تجتمع الشوكة بهذه السرعة وتكون قادرة على جمع دعم هذا العدد الكبير من الشركات تحت رعاية مؤسسة Linux (LF). هذا شيء لم تكن شوكات Redis السابقة مثل KeyDB مناسبة لهم. ولكن كما تبين، فإن بعضًا من هذا كان أيضًا توقيتًا مصادفة. جاء إعلان Redis في منتصف النسخة الأوروبية من مؤتمر KubeCon التابع لمؤسسة Cloud Native Computing Foundation، والذي عقد في باريس هذا العام. هناك، التقت نالي بالمدير التنفيذي لـ LF، جيم زيملين.

قال: "لقد دمر KubeCon بالنسبة لي، لأنه فجأة انتهى بي الأمر في الكثير من المحادثات حول كيفية الرد". "كان لدى [Zemlin] بعض المخاوف وتطوع بمؤسسة Linux كمنزل محتمل. لذلك مررنا بعملية تقديم Madelyn [Olson] وبقية المشرفين إلى Linux Foundation، فقط لنرى ما إذا كانوا يعتقدون أنها ستكون خطوة متوافقة."

ماذا بعد؟

يعمل فريق Valkey على إصدار إصدار متوافق يوفر لمستخدمي Redis الحاليين مسارًا انتقاليًا. يعمل المجتمع أيضًا على تحسين نظام التجميع المشترك وتحسين الأداء متعدد الخيوط والمزيد.

مع كل هذا، ليس من المحتمل أن يظل Redis وValkey متوافقين في قدراتهما لفترة طويلة، وقد لا يظل Valkey بديلاً مباشرًا لـ Redis على المدى الطويل. أحد المجالات التي تستثمر فيها Redis (الشركة) هو تجاوز الذاكرة الداخلية لاستخدام وحدة تخزين فلاش أيضًا، مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) كذاكرة تخزين مؤقت كبيرة وعالية الأداء. ولهذا السبب استحوذت Redis مؤخرًا على Speedb. وأشار أولسون إلى أنه لا توجد خطط ملموسة لقدرات مماثلة في Valkey حتى الآن، لكنه لم يستبعد ذلك أيضًا.

قال أولسون: "هناك الكثير من الإثارة في الوقت الحالي". "أعتقد أننا كنا في السابق محافظين قليلاً من الناحية التكنولوجية ونحاول التأكد من أننا لا نكسر الأشياء. أما الآن، أعتقد أن هناك اهتمامًا كبيرًا ببناء الكثير من الأشياء الجديدة. ما زلنا نريد التأكد من أننا لا نكسر الأشياء ولكن هناك اهتمامًا أكبر بتحديث التقنيات ومحاولة جعل كل شيء أسرع وأكثر أداء وأكثر كثافة في الذاكرة. […] أعتقد أن هذا ما يحدث عندما يحدث تغيير في الحرس لأن مجموعة من المشرفين السابقين لم يعودوا موجودين الآن.