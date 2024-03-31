شاومي تنافس Tesla بأول سيارة كهربائية

أطلقت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية Xiaomi أول سيارة كهربائية (EV) وبدأت في تلقي الطلبات.

وفي هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة، Lei Jun، إن الطراز القياسي SU7 سيبلغ سعره 215.900 يوان (29.872 دولارًا أمريكيًا؛ 23.663 جنيهًا إسترلينيًا) وسيكلف الإصدار Max 299.900 يوان.

وتقول الشركة إنها تلقت أكثر من 50 ألف طلب خلال أول 27 دقيقة من المبيعات.

ويأتي دخول شركة Xiaomi إلى سوق السيارات الكهربائية مع تباطؤ نمو المبيعات على مستوى العالم، مما أدى إلى اندلاع حرب أسعار.

وتشهد هذه الخطوة منافسة عملاق التكنولوجيا لمنافسي السيارات الكهربائية بما في ذلك Tesla وBYD. السعر المبدئي لطراز تسلا 3 في الصين هو 245.900 يوان.



وقال لي أيضًا إن سيارة SU7، التي أجرت مقارنات مع طرازي بورش تايكان وباناميرا، سيكون لها نطاق لا يقل عن 700 كيلومتر (435 ميلًا)، متفوقة على طراز تيسلا موديل 3 الذي يبلغ 567 كيلومترًا.

وتأمل الشركة أن نظام التشغيل المشترك لجهاز SU7 مع هواتفها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة سوف يجذب العملاء الحاليين.

تعد شركة Xiaomi ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بحصة سوقية تبلغ حوالي 12٪، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint.

وقد أجرت شركة SU7، التي كانت شركة Xiaomi تثيرها منذ العام الماضي، مقارنات مع موديلات السيارات الرياضية من بورش تايكان وباناميرا.

وسيتم تصنيعها من قبل وحدة تابعة لشركة BAIC Group المملوكة للدولة لصناعة السيارات في مصنع في بكين يمكنه إنتاج ما يصل إلى 200 ألف سيارة سنويًا.

وقال بيل روسو من شركة Automobility لبي بي سي: "على الرغم من أن الوصول إلى هذا الحد يعد في حد ذاته إنجازًا كبيرًا، إلا أن الإنجاز النهائي سيكون إثبات وجود سوق استهلاكية لشركة Xiaomi كعلامة تجارية ذكية للسيارات الكهربائية".

وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا التي ترغب في تصنيع سيارات كهربائية، أفادت تقارير أن شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون ألغت الشهر الماضي خططها لبناء سيارة كهربائية.

وأضاف روسو أن دخول شركة Xiaomi إلى سوق السيارات يعكس ثقتها "في مدى ملاءمة علامتها التجارية" في الصين، بينما لم ترى شركة Apple إمكانات كافية في سوق السيارات الكهربائية خارج الصين.

قالت شركة Xiaomi إنها ستستثمر 10 مليارات دولار (7.9 مليار جنيه إسترليني) في أعمالها المتعلقة بالسيارات على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال أبهيشيك مورالي من شركة الأبحاث ريستاد إنرجي: "إن سوق السيارات الكهربائية الصينية ناضجة للغاية وتخلق نظامًا بيئيًا مستقرًا للغاية لمصنعي السيارات الكهربائية".

"على سبيل المثال، تعد سلسلة توريد البطاريات قوية جدًا، كما تنمو شبكة الشحن في البلاد أيضًا لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية."

يأتي إطلاق أول سيارة من شركة Xiaomi مع اشتداد حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية في الصين.

خفضت شركة تسلا، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، تكلفة سياراتها في الصين بآلاف الدولارات في الأشهر الأخيرة، حيث قام المنافسون المحليون مثل شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم بتخفيض الأسعار.

إن أكبر سوق للسيارات في العالم مزدحم بالفعل، لذا تعد Xiaomi واحدة من الداخلين الجدد المحتملين القلائل الذين حصلوا على موافقة السلطات حيث يحاول المسؤولون كبح تدفق اللاعبين الجدد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة BYD عن أرباح سنوية قياسية لكنها قالت إن النمو تباطأ قرب نهاية العام الماضي.

خفضت شركة نيو للسيارات الكهربائية، ومقرها شانغهاي، يوم الأربعاء توقعاتها لعمليات تسليم الربع الأول من العام مع قيام المستهلكين بتشديد الإنفاق مع ضعف النمو الاقتصادي في الصين.

من المقرر أن تعلن شركة تسلا الأمريكية العملاقة للمركبات الكهربائية عن أرقام تسليمها للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، تعارض الحكومات في جميع أنحاء العالم واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الخارج.

وبدأت بكين يوم الثلاثاء إجراءات تسوية نزاعات ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية للطعن في "الإعانات التمييزية" بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا حول ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية ساعدت شركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد على تقويض النماذج الأوروبية الصنع.