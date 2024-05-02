مساعد وزير الخارجية يُشارك في مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بكوبنهاجن

شارك السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية، الذي يعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٤، ممثلاً عن وزير الخارجية.

ناقش المؤتمر سُبل تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية والنوردية تركيزاً على التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، والطاقة النظيفة، وموضوعات التغير المناخي.

دعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار

كما شهد المؤتمر عقد جلسات حول دعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك التحديات المشتركة المتعلقة بالتغير المناخي، والموضوعات السياسية والأمنية، وأفضل الممارسات للتغلب على العوائق التي تواجه تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والدول النوردية.

كلمة مساعد وزير الخارجية

في هذا الإطار، ألقى السفير أشرف سويلم كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن وزير الخارجية، أشار فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي كإطار لمناقشة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية والنوردية.

كما أبرز السفير سويلم ضرورة التركيز على آليات متابعة نتائج المؤتمر لتحقيق الاستفادة المرجوة منه والخروج بخطط عملية تصب في سبيل تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن أجندة افريقيا ٢٠٦٣ وخطتها العشرية الثانية يمثلان القاعدة الرئيسية لبناء شراكات القارة مع العالم، بما في ذلك الدول النوردية، والتي تحدد بشكل مفصل مجالات التعاون وبرامجها وانشطتها، في ضوء رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، وريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في افريقيا.

وشدد في هذا السياق على ضرورة متابعة نتائج الاجتماعات الوزارية لضمان ترجمة قرارتها ومخرجاتها لنتائج واقعية تشعر بها الشعوب الافريقية.