آلية تقديم الشكاوى والطلبات في وزارة التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آلية تقديم الشكاوى والطلبات في إدارة خدمة المواطنين لفحصها وتقديم اللازم.

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية وتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمواطنين بأبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

ونوه وزير التعليم العالي أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة للوزارة هي حلقة الوصل بين الوزارة والمواطنين.

طرق تقديم الشكاوى لوزارة التعليم العالي

يتم استقبال طلبات وشكاوي المواطنين في وزارة التعليم العالي من خلال عدة طرق، ومنها: مكتب استقبال المواطنين، والهاتف المخصص، ومراسلات البريد، والموقع الإلكتروني.

مكتب استقبال المواطنين

يقع مقر مكتب الاستقبال الكائن في 97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي في رمسيس بالقاهرة وهو مخصص لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم والشكاوي، وتوجيهها للجهة المُختصة بالشكوى أو الطلب.

الهاتف

خصصت وزارة التعليم العالي رقم هاتفي خاص باستقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين، وهو 0227945072، وفاكس رقم 0227923517.

مراسلات البريد

تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواسلات من المواطنين خلال البريد العادي على العنوان التالي: 97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي، رمسيس في القاهرة، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

الموقع الإلكتروني

خصصت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء رابط خاص باستقبال شكاوى والمواطنون وهو

https://www.shakwa.eg/

خطوات سير الشكاوى في وزارة التعليم العالي

وأكد مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي، أن الإدارة تتبع طريقة عمل محددة لضمان حسن سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي أنه يتم استقبال طلبات المواطنين والشكاوي، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي أنه بعد ذلك يتم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان مُتابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت، ثم يتم تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المُختصة للتعامل معها وحلها.

ونوه مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي بأن قسم المتابعة يتواصل ويتابع مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أية مشكلات قد تواجههم.