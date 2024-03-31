الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يوجه بالتعريف بإدارة خدمة المواطنين

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية وتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمواطنين بأبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة للوزارة. 

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ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين هي حلقة الوصل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمهور.

استقبال طلبات المواطنين في التعليم العالي 

وأوضح مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي، أن الإدارة تتبع طريقة عمل محددة لضمان حسن سير العمل بكفاءة وفعالية. 

ونوه مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي بأنه يتم استقبال طلبات المواطنين والشكاوي، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم. 

وتابع مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي أنه بعد ذلك يتم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان متابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت. 

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي أنه يتم تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المُختصة للتعامل معها وحلها. 

وأشار مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي إلى أن قسم المتابعة يقوم بالتواصل والمُتابعة مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم.

طرق استقبال التعليم العالي طلبات المواطنين 

ولفت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في وزارة التعليم العالي إلى استقبال طلبات وشكاوي المواطنين من خلال عدة طرق. 

وتشمل طرق استقبال طلبات وشكاوى المواطنين في وزارة التعليم العالي: مكتب الاستقبال الكائن مقره في (97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي، رمسيس، بالقاهرة) والمُخصص لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم والشكاوي، وتوجيهها للجهة المُختصة بالشكوى أو الطلب، أو يتم من خلال الهاتف أو الفاكس المُخصص لتلقي طلبات المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية: (0227945072 – فاكس/ 0227923517)، أو من خلال البريد عبر استقبال المُراسلات عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: (97 شارع الجمهورية بجوار مستشفى صيدناوي، رمسيس، بالقاهرة)، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي تُخصصه البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء https://www.shakwa.eg/ .

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