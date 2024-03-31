علي جمعة يجيب على حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

وجه شابا سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يستفسر في عن حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وقال الشاب للدكتور علي جمعة خلال برنامج “ نور الدين”، اليوم الأحد، إن "بعض الناس توصي بعد وفاتها التبرع بأعضائها وعلى النقيض هناك من يرفض التبرع بأعضائه بعد وفاته حتى لو كان فيه ضرورة لذلك.. هل هذا الأمر فيه تعدي على حق الله بما أن الكون ليس ملكا والأجسام ليست ملكا؟".

ورد الدكتور على السؤال، قائلا:"مدخل التصرف في هذه المسألة ليس من مدخل أنه أجاز أو لم يجز بقدر ما هو مدخل تطبيق مصلحة الحي على الميت.. أما لو كان الأهل يرفضون أو فيه وصية بعدم القرب من جثمانه لأن هذا الفعل لا يتم تمثيليا للجثة ولكنه تحت ضوابط جراحية معينة المدخل فيها إحياء الإنسان واستمرار حياته وليس المدخل فيها هو قبول هذه الوصية أو رفضها".

وأضاف جمعة: "القانون ينص على أنه إذا كانت هناك وصية بعدم القرب من جثمانه تنفذ هذه الوصية".

يشار إلى أن برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.