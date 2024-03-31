علي جمعة يكشف حكم الحصول على أعضاء الخنزير من أجل إنقاذ حياة الإنسان

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حكم الحصول على أعضاء الخنزير من أجل إنقاذ حياة الإنسان.

وأجاب جمعة خلال تقديمه برنامج “نور الدين”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الأحد، على سؤال موجه له من قبل أحد المشاركين بالبرنامج يقول فيه: "نجد بعض الجراحين نجحوا في نقل الكلية من الخنزير إلى الإنسان ونجد هذه الجراحة يحرمها بعض العلماء مع أن فيها حياة الإنسان.. وهل التحريم يشمل الخنزير فقط أم كل الحيوانات ونقل أعضاء الحيوانات للإنسان؟".

وتابع أن: "الخنزير عن جماهير العلماء هو حيوان نجس ومحرم أكله لكن الإمام مالك يري أن كل حي طاهر.. وإنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان ونمشي وراء الإمام مالك ويبقي الخنزير طاهر.. لأن كل حي طاهر عنده بخلاف الشافعي وغيره.. والحصول على الكلية إذا كانت تجوز من الناحية الطبية لإنقاذ حياة الإنسان وتحسين حياته وهذا لا بأس عليه.. وهذه العملية لا ظلم فيها أو اعتداء.. والاضطرار هنا من أجل إنقاذ حياة الإنسان.. وبالنص نعم يجوز هذا".

يشار إلى أن برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.