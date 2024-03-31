شوبير: لاعب المنتخب السابق عنده مشكلة في المنشطات

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحد لاعبي منتخب مصر، بعد وقوعه في أزمة المنشطات.

قال أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: فيه خبر مش لطيف، لاعب دولي مهم جدا وحدوتة مكنش في المنتخب في الفترة الأخيرة عنده مشكلة كبيرة في المنشطات.

وتابع: كان عنده مشكلة صغيرة وخلصت، ويتعمله اختبار كل شهرين، أتمنى من الله إنها تخلص على خير.

وواصل شوبير انه يتمنى أن الأمور تسير بشكل جيد لأهمية اللاعب متمنيًا عدم استغلال الأمر للتشهير به في وسائل الإعلام.