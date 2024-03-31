الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوبير: لاعب المنتخب السابق عنده مشكلة في المنشطات

بوابة الوفد الإلكترونية

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحد لاعبي منتخب مصر، بعد وقوعه في أزمة المنشطات.

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قال أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: فيه خبر مش لطيف، لاعب دولي مهم جدا وحدوتة مكنش في المنتخب في الفترة الأخيرة عنده مشكلة كبيرة في المنشطات.

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شوبير: لاعب المنتخب السابق عنده مشكلة في المنشطات

وتابع: كان عنده مشكلة صغيرة وخلصت، ويتعمله اختبار كل شهرين، أتمنى من الله إنها تخلص على خير.

وواصل شوبير انه يتمنى أن الأمور تسير بشكل جيد لأهمية اللاعب متمنيًا عدم استغلال الأمر للتشهير به في وسائل الإعلام.

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