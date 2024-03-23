شوبير يصطدم جماهير الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور

أثار الإعلامي الرياضي أحمد شوبير قلق جماهير النادي الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني خلال مباراة نيوزيلندا الودية.

وقال شوبير، خلال برنامجه التليفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه تواصل مع أحد المصادر فى النادى الأهلى، وأكد أن إصابة إمام عاشور ستحتاج بنسبة كبيرة جدًا لتدخل جراحى، وسيخضع للجراحة تحت إشراف الطبيب الذى أجراها لزميله بالفريق رضا سليم فى الفترة السابقة.وكان المبارتة وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف وتبين أنها خلع في الكتف.

فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.