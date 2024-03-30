السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد بركات: مصطفى شوبير تعرض للظلم بسبب والده

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حقق فوزًا غاليًا يقربه من التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف: "مصطفى شوبير خلصت فيه كل الكلام، هو رجل المباراة في مباريات عديدة، وأمام سيمبا تعرض لاختبارات عديدة ومتنوعة، مثل الكرات العرضية والانفرادات".
وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير تعرض للظلم بسبب اسم والده، الآن وجوده مؤثر، وحاز على ثقة جمهور الأهلي".

الجريدة الورقية