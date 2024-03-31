ضياء السيد: يجب على كولر تغيير طريقته في لقاء العودة

وجه ضياء السيد نجم الأهلي السابق لاعبي الأهلي تحذيرا من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأنتصر الأهلي على سيمبا بهدف نظيف بأقدام أحمد نبيل كوكا، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في تنزانيا في ربع النهائي.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في إنهاء الهجمات، ونتيجة مباراة جيدة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصيام على اللاعبين".

وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغار وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة".

وأردف: "مستوى مصطفى شوبير مطمئن، وسياسة التصعيد ستفيد الأهلي بشكل كبير في الفترة القادمة وقد تعطي أريحية لإمكانية رحيل الشناوي للاحتراف خلال الفترة القادمة".

واختتم: "نتيجة مباراة الذهاب مريحة ولكن 1-0 ليست مطمئنة، وأمام اللاعبين شوط أخر في القاهرة ولابد من وجود حرص دفاعي والتسجيل مبكرًا وعلى كولر أن يغير من طريقة لعبه أمام سيمبا في مباراة العودة".