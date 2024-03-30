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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق يحذر كولر من مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لم يحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف، في مباراة الذهاب. 

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق سيمبا كان يقوم باختراقات من منتصف الملعب، وهذا يدل على أنه فريق كبير".

 وأضاف: “لاعبو نادي سيمبا استحوذوا على الملعب وكان استحواذًا إيجابيًا، كما أنهم قدموا مباراة كبيرة، ولكن الفوز هو الأهم”.
وتابع: "الأهلي نجح في الحفاظ على المكسب، وهذا لا يأتي إلا من الفرق الكبيرة، فريق سيمبا نسقه زاد بعد استقبال الملعب، واستحوذ على الملعب بشكل إيجابي، وكانت لديهم فرص مؤكدة خصوصًا في الشوط الأول".


وأكمل: "المباراة لم تنته، في الذهاب خاض الأهلي المباراة في ظروف صعبة، لكن المباراة القادمة ستكون الظروف أفضل، وأتوقع أن يظهر الأهلي بشكل أفضل".


وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "اليوم لاعبو الأهلي شاهدوا مستوى سيمبا، وكذلك الجهاز الفني، لذا يجب التجهيز لمباراة الإياب".
 

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