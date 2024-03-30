4 أخطاء تتحول القهوة فيها من النفع لصحة الانسان اى ضرر .. تعرف عليهم

القهوة من المشروبات ذات الجماهيرية الكبيره ويعتمد عليها عدد كبير بعد الأفطار او قبل السحور ، حيث تُعرف بقدرتها على تحسين التركيز واليقظة.





ولكن، قد تتحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ، في حال الإفراط في استهلاكها أو اتباع بعض العادات الخاطئة،



الإفراط في تناول القهوة



في حين أن تناول القهوة باعتدال قد يكون له خصائص وقائية لصحة الدماغ، إلا أن الإفراط في تناولها بعد الإفطار يلحق الضرر بالدماغ ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية خطيرة.



شرب القهوة في وقت متأخر



يحتوي الكافيين على خصائص منبهة تسبب الشعور باليقظة والنشاط، ولكن، عند تناوله في وقت متأخر من اليوم، يُزيد من الأرق والتوتر وصعوبة الاسترخاء، فضلا عن الإصابة بالصداع.



السكر المُضاف للقهوة



في دراسة نُشرت في مجلة "التدخلات السريرية" عام 2019، ارتبط الاستهلاك المفرط للسكر لدى كبار السن بضعف الوظائف الإدراكية.



ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن الإفراط في استهلاك السكر، يسبب انكماش الدماغ ويؤثر على اتصاله الوظيفي ويؤدي إلى مرض الأوعية الدموية الصغيرة.



عدم شرب الماء بعد القهوة



الكافيين مدر للبول، ما يعني أنه يسبب زيادة كمية البول المُفرزة من الجسم، وفقدان كمية كبيرة من الماء والمعادن، وبالتالي الإصابة بالجفاف، الذي يسبب انخفاض ضغط الدم، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ.



لذا، يوصى بشرب كمية كافية من الماء بعد شرب القهوة، لتجنب حدوث الجفاف.



