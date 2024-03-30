تعرف على عدد ساعات الصيام اليوم الاخر لشهر رمضان 2024

شهر رمضان فرصة رائعة تنعم بها المسلمون، حيث يُنعم الله عليهم بالكثير من البركات والخيرات خلال هذا الشهر المبارك، ينتظر المسلمون يحتفلون بقدوم شهر رمضان كل عام، ويُصبحون متحمسين لاستقباله والاستمتاع بفضله وبركاته.

عدد ساعات الصيام آخر يوم رمضان 2024..

في آخر يوم من شهر رمضان 2024، كانت ساعات الصيام من أكثر الموضوعات التي شغلت المسلمين بعد اقتراب نهاية الشهر الفضيل.

ومع اقتراب نهاية هذا الشهر الكريم، بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ليكون جزاءً للصائمين عن صيامهم.

وفقا إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن آخر يوم من شهر رمضان 2024 يُعتبر الأطول في عدد ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل. يبلغ عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم 14 ساعة و34 دقيقة. حيث يُقام أذان الفجر في تمام الساعة 4:05 صباحًا، ويكون موعد صلاة المغرب عند الساعة 6:19 مساءً.

ويكون تحديد موعد آخر يوم في شهر رمضان 2024 معتمدًا على رؤية الهلال وتحديد عدد أيام الشهر. ومن المقرر أن تُجرى دار الإفتاء المصرية مراقبة للهلال في يوم 8 من أبريل 2024 لتحديد ذلك، وسيتم بناءً على الرؤية الشرعية التي ستتم في ذلك اليوم تحديد ما إذا كان شهر رمضان سيكون 29 يومًا أو 30 يومًا.

موعد اذان المغرب آخر يوم رمضان..

موعد اذان المغرب في آخر يوم من شهر رمضان 2024 في محافظة القاهرة سيكون في الساعة 6:19 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم 9 أبريل من العام 2024.

وفي آخر يوم من شهر رمضان، ستكون مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة على النحو التالي:

صلاة الفجر: الساعة 4:05 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 3:30 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 6:19 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 7:39 مساءً.

ويعتبر أطول يوم في شهر رمضان 2024 اليوم الأخير، الذي يصادف 9 أبريل، حيث تصل عدد ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و34 دقيقة في محافظة القاهرة.