محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

شهد الاحتفال د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من كبار رجال الدولة .

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط عنصرى الأمة ، مؤكدًا أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم.

هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للإحتفال به فى تأكيد على وحدة الشعب المصرى وترابطه

ومن جانبه أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للإحتفال به فى تأكيد على وحدة الشعب المصرى وترابطه .

يذكر ان د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،افتتح المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى بالفسطاط بمصر القديمة ، كما شهدا نهائى دورى مراكز الشباب ، ونهائى النسخة الثالثة لدروى الأحياء المطورة .

شهد الافتتاح م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب .

وتم إنشاء النادى المصري القاهرى، بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة ونفذه الجهاز المركزى للتعمير على مساحة ٦ افدنة ، ويضم النادى ملعب كرة قدم، وحمام سباحة اوليمبى، وحمام سباحة نصف اوليمبى، وقاعات متعددة الأغراض لمختلف الرياضات الأخرى، ومبنى اجتماعى.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال تطوير فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

وقام محافظ القاهرة عقب الافتتاح بجولة في النادي تفقد خلالها ملاعب كرة القدم، والملاعب متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.