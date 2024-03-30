تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد بمختلف أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ تتوقع أن يكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر لطيفا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الادارية 29 17

6 اكتوبر 30 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 27 15

بورسعيد 27 15

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 16

العريش 31 15

رفح 30 14

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 24 08

الطور 29 16

طابا 30 15

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 26 14

العلمين 24 14

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 30 13

رأس غارب 31 18

الغردقة 30 17

سفاجا 30 18

مرسى علم 30 18

شلاتين 29 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 33 16

بني سويف 33 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 34 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 35 17

أبوسمبل 34 19