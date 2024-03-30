كيفية إنقاص الوزن مع نمط حياة مستقر.. خبراء التغذية يوضحون

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تطوير تقنية تسمح للأشخاص الذين يعيشون نمط حياة مستقر بالبقاء نحيفين وإنقاص الوزن.

لقد بحث العلماء مؤخرًا بنشاط عن حل لمشكلة الوزن الزائد، حيث يعاني المزيد والمزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن وعدد هؤلاء الأشخاص آخذ في الازدياد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص لا يستطيعون، بسبب مشاكل صحية، أن يعيشوا أسلوب حياة نشط للغاية، ونتيجة لذلك، يكتسبون وزنًا زائدًا يصعب التخلص منه، ويقول العلماء أن هناك مخرجًا لمثل هؤلاء الأشخاص.

أولا، تحتاج إلى الالتزام بالتغذية السليمة، إذا كان هناك نقص في النشاط البدني، فأنت بحاجة إلى مراقبة نظامك الغذائي بعناية خاصة وعدم تناول الوجبات السريعة التي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، والتخلي عن الحلويات ومحاولة تناول أجزاء صغيرة، ولكن بانتظام.

يمكن أن يساعد التحكم في نظامك الغذائي بشكل كبير في مكافحة الوزن الزائد وسيسمح لك على الأقل بالحفاظ عليه عند المستوى المناسب.

سيسمح لك تقليل السعرات الحرارية أيضًا بخسارة الوزن الزائد دون ممارسة أي نشاط بدني.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا النهج لن ينشط العضلات، لذلك، إذا كان ذلك ممكنا، فمن المفيد أيضا القيام ببعض التمارين على الأقل التي لا يمكن أن تساعد فقط في عملية فقدان الوزن، ولكن أيضا الحفاظ على نشاط الجسم، ويمكنك أيضًا استخدام الدش المتباين والتدليك مما سيساعد في هذه العملية.

نصيحة أخرى مهمة هي شرب الكثير من الماء وتخصيص بعض الوقت للإحماء. كل هذا سيساعد في الحفاظ على جسمك نحيفًا وصحيًا.