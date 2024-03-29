ياسمين الخطيب بالطابع الهندي تشبه ملكات الجمال

تملك الإعلامية ياسمين الخطيب ذوق مختلف ينجذب لكل ما هو جديد ومختلف في عالم الأزياء والموضة لتبدو مثل عارضات الأزياء في أحدث ظهور لها.

وتالقت ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية ساحرة، مختلفة وتميل للطابع الهندي، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام قصير واسعه، صمم من قماش ناعم مزركش باللون الذهبي، يتوسطه حزام عريض حول الخصر ونسقت معه كلاتش بنفس لون الفستان، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتعكس فخامة إطلالتها بشكل هادئ.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

ياسمين الخطيب



ياسمين الخطيب إعلامية ومذيعة مصرية. ولدت في 20 فبراير 1981 في القاهرة، مصر. والدها سيد الخطيب، كاتب وصحفي مصري، ووالدتها تركية لبنانية. درست ياسمين الخطيب في كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وتخرجت منها عام 2003.



ولدت ياسمين في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.



بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.



وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال) .