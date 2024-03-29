مصنع الشوكولاتة يضخ المخزون بوتيرة محمومة لتلبية الطلب الأفارقة

في عطلة عيد الفصح

يضخ متجر مصنع جيلدهوف للشوكولاتة المخزون، بوتيرة محمومة لتلبية الطلب في عطلة عيد الفصح، وتقول جيرترود سيبيكو، العاملة في المصنع، والتي تعمل في نوبة صباحية، إنهم يعملون منذ نهاية عيد الحب للتأكد من استعدادهم.

من نهاية فبراير، هذا هو الوقت الذي بدأنا فيه الاستعداد لعيد الفصح، لقد خرجنا للتو من عيد الحب وخلال ذلك الوقت نتعامل مع "القلوب" ، لذلك بعد أن ذهبنا مباشرة إلى عيد الفصح حيث نصنع الأرانب وبيض عيد الفصح والشوكولاتة المختلفة هذه هي الطريقة التي نعمل بها.

يقول مصمم الجرافيك الداخلي ، ليام ماير ، إن الأمر كله على سطح السفينة ، حيث يتعين عليه تولي دور المدير بالإضافة إلى مسؤوليته في تصميم الموضوع المرئي للتغليف لهذا العام.

ويصف أرضية المصنع بأنها "مجنونة" ، مليئة ب "جيش" الشوكولاتة، خلال هذه الفترة ، نحصل حقا على الكثير من حركة السير على الأقدام في متاجرنا، في بعض الأحيان يخرج الخط من الباب لأن هناك الكثير من الناس، ثم على جانب المصنع ، إنه جنون، نحن فقط الجميع يركضون ذهابا وإيابا ، نحن نضخ الأرانب، إنه جنون، لذلك من المدهش حقا أن نرى لأنه في بعض الأحيان تذهب إلى الطابق السفلي وهي مجرد مجموعة كاملة من أرانب عيد الفصح مصطفة، يبدو وكأنه جيش أرنب".

لأول مرة ، تقول ديدري بيري ، وهي جدة ، زبونة مخضرمة في Geldhof ، إنها تتمنى أن يتمكن حفيدها البالغ من العمر 8 أشهر من تناول الشوكولاتة الآن ، لكنها تتطلع إلى الوقت الذي يمكنها فيه مشاركة مطاردة عيد الفصح معه عندما يكبر.

يلاحظ بيري أيضا كيف تختلف أسعار المصنع كثيرا عن متاجر السلسلة العادية والشعبية ، التي تعمل أيضا على تكثيف تخصصات عيد الفصح لجذب المزيد من حركة المرور، إنها شوكولاتة لذيذة بل هو أيضا علاج. ولهذا السبب جئت إلى هنا وكونهم متجرا للمصنع ، لديهم مجموعة كبيرة من الأرانب والبيض وللجميع حتي وأيضا، الأسعار معقولة أيضا، لأن الحلويات والشوكولاتة ارتفعت كثيرا في الأسعار".

كثير من الناس في جميع أنحاء العالم سوف يحتفلون بعطلة نهاية الأسبوع ، إما من خلال الكنيسة أو شكل من أشكال الطقوس الدينية.

سيحتفل البعض بهذه المناسبة من خلال الطعام والتجمعات العائلية ... بينما يتطلع آخرون إلى التخلص من أكبر عدد ممكن من الشوكولاتة ليجدها أحبائهم.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أبدًا اعتبار الشوكولاتة طعامًا صحيًا بشكل عام، فإنه سيكون من الجيد أن يكون هناك على الأقل نسخة منخفضة السكر منها بنفس مذاق الشوكولاتة الحقيقية.

بحسب ما نشره موقع "New Atlas"، نقلًا عن دورية "Food Science"، اتضح أن إضافة دقيق الشوفان يمكن أن يساعد في تحقيق تلك الغاية.

المذاق والملمس

تحتوي معظم الشوكولاتة التجارية على حوالي 50% من السكر من حيث الوزن، والـ 50% الأخرى عبارة عن دهون ومواد صلبة من الكاكاو، مما يعني أن أي انخفاض كبير في محتوى السكر سيحدث فرقًا كبيرًا في المذاق والملمس.

الشوكولاتة المبتكرة

مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ابتكر أساتذة جامعة بنسلفانيا ستيت، جون هايز وغريغوري زيغلر، الشوكولاتة الداكنة التي تم فيها استبدال الكثير من السكر إما بدقيق الشوفان أو دقيق الأرز، وكلاهما يحتوي على نشا حبيبي ناعم يشبه حبوب السكر.

خفض السكر المضاف

وقال زيغلر: "لا يزال النشا عبارة عن كربوهيدرات، لذا فهو ليس سعرات حرارية أقل، ولكن هناك انخفاضًا عامًا في محتوى السكر المضاف، والذي له فوائد صحية محتملة".

أجريت تجارب تذوق فيها المشاركون عينات مخفضة بنسبة 25%، على الرغم من أنهم وصفوا عمومًا شوكولاتة دقيق الأرز بأنها "طباشيرية"، بينما اعتقدوا أن شوكولاتة دقيق الشوفان ناعمة وكريمية.

الحفاظ على متعة الطعام

وقال هايز: "لقد حاولنا لمدة 40 عاماً أن [زيادة الوعي بأهمية] تناول كميات أقل من السكر، ولم ينجح الأمر لأن الأكثرية يريدون أن يأكلوا ما يريدون أن يأكلوه"، موضحًا أنه "بدلاً من جعل الأشخاص يشعرون بالذنب، فإنه يمكن معرفة كيفية جعل الطعام أفضل مع الحفاظ على متعة الطعام.