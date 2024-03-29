ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية (فيشاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

مسلسل الحشاشين

وشهد مسلسل الحشاشين وصول جنود السلاجقة يحيي وصديقيه إلى قلعة ألموت وإقناع برزك بالانضمام إلى جنود حسن الصباح، واكتشف زيد بن سيحون أن يحيي ابن المؤذن الذي قتل زوجته في أصفهان وتخفى منه.

وفي مسلسل جودر، حضر شهريار عرضا راقصا وظهرت المطربة كارمن وهي تغني، وبعد العرض هدد شهريار شهرزاد (ياسمين رئيس) بأنها يجب أن تنهي قصة جودر المصري وألا تؤجل باقي الحكاية للغد، واستكملت شهرزاد باقي الحكاية.

مسلسل مليحة

وشهد مسلسل مليحة العودة إلى تاريخ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيف ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشائها عام 1948، وشهدت أحداث الحلقة قدرة المقدم أدهم على إنقاذ جميع المدنيين الذين كانوا في المعبر المصري بالسلوم.

وفي مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، اتصل يحيي بجمالات، لكنها لم ترد عليه، وطلبت من أختها رقية عدم إخبار يحيي وفاروق أنهما مع ياسين حتى لا يبلغ عنه ويلقى القبض عليه

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.



