الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتةً إلى أن فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون موجودة في جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تشهد باقي الأماكن في الجمهورية فرصا لسقوط الأمطار، وستتحسن الأحوال الجوية عن الأمس.

أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «شهدنا أمطارا متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد».

الأمطارمتفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأمطار كانت متفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى، وكانت رعدية أحيانا في بعض الأماكن بعدما شهدت البلاد أمس الخميس ذروة ارتفاع قيم الحرارة»، لافتةً إلى أن اليوم سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة وانكسارا لحدة الموجة التي شهدناها أمس والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 27 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت بالأمس على استمرار ارتفاع قيم الحرارة، واليوم سيشهد ذروة الارتفاع متوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 32 درجة مئوية، وذلك أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 7 إلى 8 درجات مئوية.

ونوهت إلى أنّ الارتفاعات ملحوظة في معظم محافظات الجمهورية نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية.

وتابعت: «هذه الكتل تكون مرتفعة بشكل كبير في قيم حرارتها خلال فترة النهار مع تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، والإحساس بالطقس نهارا أنه حار في معظم محافظات الجمهورية، بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، وبخاصة في وقت الظهيرة حيث نشعر بالارتفاعات الكبيرة في قيم الحرارة».