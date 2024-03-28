الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده البلاد خلال هذه الفترة من فصل الربيع ، موضحة أنه يرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة.

رياح يصاحبها مرتفع جوي

وأضافت الهيئة، أن الرياح يصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، مما يُسبب ذلك في حدوث أجواء حارة على كافة الأنحاء مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة.

طقس حار نهارًا

وتابعت، الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ووجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حتى الثلاثاء المقبل.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءات درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 19

الاسكندرية العظمى 29 والصغرى 15

طنطا العظمى 31 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 19

الفيوم العظمى 32 والصغرى 19

سوهاج العظمى 34 والصغرى 17

بني سويف العظمى 32 والصغرى 17

السويس العظمى 32 والصغرى 18

الاسماعيلية العظمى 33 والصغرى 19