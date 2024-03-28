عاجل
أردنيون يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال بالأردن تنديدًا بإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتعتقل عشرة مواطنين بينهم طفل
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده البلاد خلال هذه الفترة من فصل الربيع ، موضحة أنه يرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة.

txt

ما بين الأمطار الرعدية وارتفاع درجات الحرارة.. تابع حالة الطقس في السعودية

txt

تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

رياح يصاحبها مرتفع جوي 

وأضافت الهيئة، أن الرياح يصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، مما يُسبب ذلك في حدوث أجواء حارة على كافة الأنحاء مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة.

طقس حار نهارًا 

وتابعت، الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ووجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حتى الثلاثاء المقبل.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وجاءات درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة العظمى 32 والصغرى 19 

الاسكندرية العظمى 29 والصغرى 15

طنطا العظمى 31 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 18

 شرم  الشيخ العظمى 29 والصغرى 19

الفيوم العظمى 32 والصغرى 19

سوهاج العظمى 34 والصغرى 17

بني سويف العظمى 32 والصغرى 17

السويس العظمى 32 والصغرى 18 

الاسماعيلية العظمى 33 والصغرى 19

مواد متعلقة

‎الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (شاهد)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل (فيديو)

الأرصاد: أجواء شتوية الآن وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا السبت

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. لا تخففوا الملابس الشتوية

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة عدم الاستقرار في الطقس (فيديو)
الجريدة الورقية