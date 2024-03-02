عميد إعلام الأزهر: مهارات لغة الجسد جزء مهم في التواصل بين الأفراد

انطلقت فعاليات ندوات الدورة السادسة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، تحت عنوان "مهارات التواصل ولغة الجسد"، لدعم أعضاء الاتحاد من «57» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات.

وتأتي الدورة السادسة تحت عنوان "الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية".

رضا أمين: مهارات التواصل الفعال أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في بناء علاقات صحية ومثمرة

أكد الدكتور رضا أمين عميد كلية الاعلام بجامعة الأزهر، أن مهارات التواصل الفعال تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح التواصل وبناء علاقات صحية ومثمرة مع الآخرين، إذ أن تعلم واستخدام مهارات لغة الجسد بشكل فعال، يساهم في فهم الآخرين بشكل أفضل وتحقيق الأهداف المرجوة في التواصل معهم.

وقال إن مهارات لغة الجسد تعتبر جزءًا هامًا في عملية التواصل بين الأفراد، حيث تساعد في نقل المعلومة والرسالة بطريقة غير لفظية، كما أن فهم لغة الجسد مهم في التواصل الإنساني، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من عملية الاتصال بين الناس.

ويحاضر بالدورة نخبة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، وتأتي فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «57» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير.