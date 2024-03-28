سفينة حربية روسية ترسو في ميناء إريتريا

في زيارة نادرة، وصلت سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية، إلى ميناء مصوع الإريتري الرئيسي على البحر الأحمر، وسط توتر في المنطقة بسبب المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران.

أقدم كان القادة العسكريون والمسؤولون الإريتريون، هناك للترحيب بالسفينة ، المارشال شابوشينكوف ، أثناء رسوها يوم الخميس ،

سفير روسيا لدى وكانت إريتريا حاضرة أيضا.

وفقا لوزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل ، فإن الفرقاطة تنتمي إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي.

قال: أنه كان هناك للاحتفال ب "الذكرى ال 30 ل العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا".

فرقة عمل بحرية أمريكية منتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية السفن التجارية والعسكرية التي تبحر صعودا وهبوطا طريق تجاري حيوي من هجمات الحوثيين.

لطالما نظرت إريتريا إلى الوجود العسكري الغربي في المنطقة، مع الشك، أقامت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي مؤخرا علاقات أوثق مع موسكو.

الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن يهاجمون السفن مرورا بالبحر الأحمر ردا على الحرب في غزة. المسلحون هي جزء من "محور المقاومة" ضد إسرائيل.

على الرغم من ادعاءات الحوثيين بأنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة ب إسرائيل ، يبدو أنهم يهاجمون السفن الأخرى التي لا علاقة لها بالبلاد.

وفي يناير/كانون الثاني، بدأت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في ضرب أهداف للحوثيين ردا على الصواريخ، وإطلاق الطائرات بدون طيار من قبل المسلحين.

أعلن يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، عن عودة حسن شيخ محمود رئيس الصومال إلى بلاده، منهيًا زيارة عمل استغرقت يومين إلى إريتريا.

وقال جبرميسكل، في بيان صحفي أصدره منذ قليل، إن في اليومين الماضيين خلال إقامته في البلاد، أجرى الرئيس حسن شيخ محمود ونظيره أسياس أفورقي، محادثات مكثفة وعميقة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

واتفق الزعيمان على العمل بنشاط، من خلال التعاون الثنائي والتكاملي، وفي إطار تكامل إقليمي أوسع، بصبر وروح بناءة مع الامتناع عن اتخاذ موقف تفاعلي تجاه مختلف الأجندات الاستفزازية.

وفي هذه اللحظة المؤاتية، تعلن حكومة إريتريا أنها ستصدر بيانات مستفيضة في المستقبل القريب بشأن المسائل الثنائية والإقليمية الموصوفة بإيجاز أعلاه.

وعقد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، لقاء مع أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، خلال زيارته إلى العاصمة الإرترية أسمرة، علي غرار أزمته مع إثيوبيا وصوماليلاند.

وقال يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، إن الرئيسين أسياس أفورقي وحسن محمود، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة الحالية.

وفقًا للمؤشرات، في أن العدو اللدود للصومال وإريتريا، في تلك اللحظة دولة إثيوبيا التي تحلم بالوصول إلى منفذ بحري على حساب دول الجوار، دون المراعي للسيادات الدولية.

الحرب الاثيوبية الصومالية

يذكر أن دولة الصومال الشقيقة، خلال الآونة الأخيرة تواجه صراعا بين إثيوبيا وأرض الصومال، على غرار مذكرة تفاهم التي وقعت بينهما للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن لأديس أبابا.

ومنذ ذلك التوقيع، دخلت الصومال في قلق، مما دفع الشعب بالخروج في الشوارع والميادين دعمًا للحكومة مقديشو، علاوة عن الدعم الدولي لإحترام سيادة الوطن واراضي مقديشو.

الحرب الإرترية الصومالية

في 16 أكتوبر 2023، حذر يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، من التلاعب المستمر من أديس أبابا اتجاه منطقة البحر الأحمر ومياه النيل.

وقال جبرميسكل، إن حكومة إريتريا تؤكد مرارًا وتكرارًا أنها لن تنجر، كما كانت دائمًا إلى مثل هذه الأزقة والمنابر.

وأكد وزير الإعلام الإريتري، أن الحكومة الإريترية تحث كافة الأطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الأحداث.

صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنًا دون خوف.