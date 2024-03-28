علماء يكشفون حل بسيط للتخلص من مشكلة الإمساك

قدمت دراسة جديدة من المركز الصحي لاضطرابات الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة توصية لعلاج الإمساك توفر حلاً بسيطًا جدًا للمشكلة وعلى وجه الخصوص، نصح الخبراء الأشخاص الذين يجلسون على المرحاض بوضع مقعد صغير تحت أقدامهم.



يقول العلماء إن شيئًا بسيطًا مثل مسند القدمين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لمكافحة الإمساك المزمن، يساعد مسند القدمين الشخص الجالس على المرحاض على اتخاذ وضعية الجسم التي يصبح فيها عمل تحريك الكتل المهضومة في الأمعاء أكثر نشاطا.

أجرى الخبراء اختبارات بمشاركة 52 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم (في المتوسط) 29 عامًا، وسبق أن أخبر 30% منهم العلماء أنهم يعانون بانتظام من صعوبة في التبرز، و44% أنهم يعانون من التوتر أثناء التبرز، و56% أنهم يلاحظون أحيانًا آثار دم على ورق التواليت، طُلب من الأشخاص استخدام مسند القدمين أثناء الذهاب إلى المرحاض.

وفي إطار التجربة، تتبع العلماء 1000 حالة زيارة لدورة المياه بغرض التبرز في 700 حلقة، تم استخدام مسند قدم صغير من قبل المتطوعين وخلص الباحثون إلى أن هذه الطريقة لحل المشكلة تجعل الحياة أسهل بكثير بالنسبة للأشخاص الذين هم على دراية بظاهرة الإمساك.

وقالوا إن استخدام مسند القدمين أدى إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الذهاب إلى المرحاض، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالإجهاد أثناء حركات الأمعاء وتحسين حركات الأمعاء، وخلص الخبراء إلى أن أسلوب الجلوس على المرحاض ككرسي المعتمد في الثقافة الغربية لا يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة الإمساك.

ما هو الإمساك ؟

الإمساك مشكلة في إخراج البُراز. وتوصف الحالة عمومًا بأنها إمساك عند إخراج البراز بمعدل أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا، أو الصعوبة الشديدة في إخراج البراز.

الإمساك من الحالات الشائعة إلى حد كبير، وقد تسببه قلة الألياف الغذائية والسوائل وممارسة التمارين الرياضية. لكن قد يكون سببه أيضًا حالات مَرضية أخرى أو أدوية معيّنة.

عادةً يُعالَج الإمساك بتغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، أو باستخدام أدوية متاحة دون وصفة طبية، قد يتطلب علاج الإمساك استخدام الأدوية، أو تغيير الأدوية المستخدمة بالفعل، أو علاجات أخرى يصفها اختصاصي رعاية صحية.