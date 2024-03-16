أطعمة تعالج الإمساك في رمضان.. طبيبة تغذية تنصح بتناولها

كشفت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي عن قواعد التغذية الصحيحة في حالة الإمساك الناتج عن سوء التغذية لدى النساء والرجال.

أطعمة تعالج الإمساك

ووفقًا لما ذكره موقع "Gazeta.Ru"، عند تناول القليل من الخضار والفواكه والأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية والبريبايوتك، لا تحفز محتويات الأمعاء التمعج المعوي جيدا، كما تحصل الأحياء الدقيقة "الجائعة" على القليل من التغذية وتحتاج إلى إبطاء التمعج وحركة الكيموس عبر الأمعاء،

ومع وجود نقص الماء، فإن الشخص يخلق بنفسه جميع الظروف المسببة للإمساك.

وبالإضافة إلى ضرورة تناول الماء لا يجب عدم تناول الكثير من الدهون، عادة، ما لا يزيد عن 1 جم لكل 1 كجم من الوزن يوميا.

كما أنه من الأفضل أن تدخل الجسم على شكل مرق ولحوم خالية من الدهون وأسماك دهنية وزبدة وزيت نباتي.

وتوصي الطبيبة بضرورة الحد من تناول الكربوهيدراتك سهلة الهضم، مقابل تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، مع تناول السكريات مثل العسل والمربى والفواكه، نظرًا لأنها تحسن تمعج الأمعاء وتريحها وتلين البراز.