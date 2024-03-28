المعارضة في توغو ترفض الإصلاح الدستوري وتدعو إلى الاحتجاجات

دعا نشطاء وزعماء المعارضة في توغو، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التوقيع على دستور جديد من شأنه أن يلغي الانتخابات الرئاسية المستقبلية وقد يؤدي إلى تمديد فور غناسينغبي لحكمه.

غضب فى توجو

ويمنح الدستور، الذي أقره المشرعون في البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكنه ينتظر الآن الموافقة النهائية للرئيس فور غناسينغبي، البرلمان سلطة اختيار الرئيس، وإلغاء الانتخابات المباشرة. وهذا يجعل من المرجح أن يعاد انتخاب غناسينغبي عندما تنتهي ولايته في عام 2025.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن الدستور يقيد في الواقع سلطة الرؤساء المستقبليين لأنه يضع حدا لولاية واحدة ويسلم سلطة أكبر لشخصية مماثلة لرئيس الوزراء، الذي يطلق عليه رسميا رئيس مجلس الوزراء. لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة أخرى لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.

في الواقع، سيكون رئيس مجلس الوزراء إما زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.

يحكم رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات دون حد أقصى للولاية.

كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات. إن ما يقرب من 20 عاما قضاها غناسينغبي في منصبه ، بعد توليه السلطة من والده ، لن يتم احتسابها في هذا الرصيد.

وحث رجال الدين المسيحيون الكاثوليك الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا. "مثل هذا الموضوع المهم الذي سيغير الحياة السياسية للبلاد بشكل عميق يجب أن يؤدي إلى مشاورات واسعة ونقاش وطني أكثر شمولا" يقول مؤتمر الأساقفة الكاثوليك التوغوليين في بيان.

واعتقدوا أن المشرعين الحاليين "يجب أن يديروا فقط الشؤون العاجلة والجارية" ، وأصروا على أنه ليس من المناسب تعديل الدستور خلال فترة الحملة الجارية.

وفي نهاية المطاف، دعوا فور غناسينغبي إلى "الانخراط في حوار سياسي شامل، بعد نتائج الانتخابات التشريعية والإقليمية" المقرر إجراؤها في 20 أبريل.

وحتى لو أقر المشرعون الإصلاح الدستوري يوم الاثنين (25 مارس)، فمن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ.

الشرطة تفرق مؤتمرا صحفيا

قال إريك دوبوي، المتحدث باسم حزب التحالف الوطني من أجل التغيير المعارض:"نحن نعلم أن النضال سيكون طويلا وشاقا، ولكن جنبا إلى جنب مع شعب توغو، سنفعل كل ما في وسعنا لمنع هذا الانقلاب الدستوري".

وأضاف "نحن ندعو السكان إلى رفض هذا ومعارضته بشكل كبير".

لكن الشرطة فضت يوم الأربعاء 27 مارس مؤتمرا صحفيا دعت إليه المعارضة وطردت زعماء وصحفيين من المكان.

قال زيوس أجافون ، محاضر في القانون الدستوري في جامعة لومي. "سلطة مراجعة الدستور منوطة به خلال فترة ولايته":"الجمعية ليس لديها سلطة لمراجعة الدستور" .

كما جادل أجافون بأن الاستفتاء ضروري للبلاد لاعتماد دستور جديد.

توغو ، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة ، تحكمها نفس العائلة منذ 57 عاما ، في البداية من قبل إياديما غناسينغبي وبعد ذلك من قبل ابنه. ويتولى فور غناسينغبي منصبه منذ عام 2005 بعد فوزه في الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها خدعة.