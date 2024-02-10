توجو.. إجراء الانتخابات التشريعية والإقليمية في 13 أبريل

أعلنت الحكومة التوجوية، عبر التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية ستجرى في 13 أبريل، وستقترن هذه الانتخابات التشريعية بانتخابات إقليمية ستنظمها توجو للمرة الأولى.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر أن هذه الانتخابات ستجرى "على أبعد تقدير في نهاية الربع الأول من عام 2024".

"تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية، وفيما يتعلق بالجدول الزمني الذي اقترحته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، حدد مجلس الوزراء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية يوم السبت 13 أبريل 2024، وبناء عليه، قال ياوا كويجان، وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة: "الهيئة الانتخابية للانتخابات المذكورة".

وأكدت أن مبلغ السندات محدد بـ 500 ألف فرنك أفريقي (762.25 يورو) لكل مرشح للانتخابات التشريعية، و200 ألف فرنك أفريقي (304.90 يورو) لكل مرشح للانتخابات الجهوية.

ستجرى الحملة الانتخابية من 28 مارس 2024 الساعة 12:00 صباحًا حتى 11 أبريل 2024 الساعة 11:59 مساءً.

أما في الانتخابات السابقة، فإن "قوات الدفاع والأمن والقوات شبه العسكرية والاحتياط العملياتي" ستصوت "مسبقا قبل 72 ساعة من يوم التصويت العام، وذلك لتمكينها من ضمان أمن المواطنين أثناء التصويت".

كما احترمت الحكومة التقاليد من خلال إنشاء وحدة أمنية، تسمى قوة أمن الانتخابات التشريعية والجهوية 2024، بهدف ضمان أمن الإقليم أثناء الانتخابات وبعدها.

وفي يناير، قامت الجمعية الوطنية التوغولية بتعديل قانون أساسي يقضي بزيادة عدد النواب لهذه الانتخابات التشريعية من 91 إلى 113.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في 2018 وقاطعتها المعارضة التي نددت بـ "المخالفات" في التعداد الانتخابي.

وهي تستعد هذه المرة لتحدي الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قامت بحشد أنصارها بقوة خلال التعداد الانتخابي الأخير.

وصل الرئيس فور جناسينجبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي حكم توغو بقبضة من حديد لمدة 38 عامًا، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه ثلاث مرات في الانتخابات التي تنافست عليها المعارضة.