توغو تعتمد دستورا جديدا ينقل الأمة من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني

اعتمد المشرعون دستورًا جديدًا قدمه أعضاء الحزب الحاكم، والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، ولن ينتخب التوغوليون رئيسهم بعد الآن.

المعارضة في البلاد، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018.

ونددت مؤخرًا بـ"مخالفات" في التعداد الانتخابي، ممثلة تمثيلا ضعيفا في الجمعية الوطنية.

أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها الدستور الجديد هو أن المشرعين سينتخبون رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها 6 سنوات.

رئيس مجلس الوزراء

كما تم استحداث منصب “رئيس مجلس الوزراء”، وسيكون لحاملها "السلطة والسلطة الكاملة لإدارة شؤون الحكومة".

سيكون رئيس مجلس الوزراء إما “زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.

ويحكم رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات، ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر السري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

تم تمرير الدستور الجديد جزئيا من قبل المشرعين الذين كان من المقرر أن تنتهي ولايتهم في أواخر العام الماضي.

ومن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ، وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 20 نيسان/أبريل، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية.

وهناك نحو 4.2 مليون توغولي مسجلون للتصويت.

تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.

سيطرت عشيرة غناسينغبي التي حكمت منذ عام 1967 على معظم تاريخ توغو الحديث.

أعلنت الحكومة التوجوية، عبر التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية ستجرى في 13 أبريل، وستقترن هذه الانتخابات التشريعية بانتخابات إقليمية ستنظمها توجو للمرة الأولى.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر أن هذه الانتخابات ستجرى "على أبعد تقدير في نهاية الربع الأول من عام 2024".

"تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية، وفيما يتعلق بالجدول الزمني الذي اقترحته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، حدد مجلس الوزراء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية يوم السبت 13 أبريل 2024، وبناء عليه، قال ياوا كويجان، وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة: "الهيئة الانتخابية للانتخابات المذكورة".

وأكدت أن مبلغ السندات محدد بـ 500 ألف فرنك أفريقي (762.25 يورو) لكل مرشح للانتخابات التشريعية، و200 ألف فرنك أفريقي (304.90 يورو) لكل مرشح للانتخابات الجهوية.

ستجرى الحملة الانتخابية من 28 مارس 2024 الساعة 12:00 صباحًا حتى 11 أبريل 2024 الساعة 11:59 مساءً.

أما في الانتخابات السابقة، فإن "قوات الدفاع والأمن والقوات شبه العسكرية والاحتياط العملياتي" ستصوت "مسبقا قبل 72 ساعة من يوم التصويت العام، وذلك لتمكينها من ضمان أمن المواطنين أثناء التصويت".

كما احترمت الحكومة التقاليد من خلال إنشاء وحدة أمنية، تسمى قوة أمن الانتخابات التشريعية والجهوية 2024، بهدف ضمان أمن الإقليم أثناء الانتخابات وبعدها.

وفي يناير، قامت الجمعية الوطنية التوغولية بتعديل قانون أساسي يقضي بزيادة عدد النواب لهذه الانتخابات التشريعية من 91 إلى 113.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في 2018 وقاطعتها المعارضة التي نددت بـ "المخالفات" في التعداد الانتخابي.

وهي تستعد هذه المرة لتحدي الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قامت بحشد أنصارها بقوة خلال التعداد الانتخابي الأخير.

وصل الرئيس فور جناسينجبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي حكم توغو بقبضة من حديد لمدة 38 عامًا، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه ثلاث مرات في الانتخابات التي تنافست عليها المعارضة.