أحماض أوميجا 3 تؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول

قدمت جمعية القلب الأمريكية بيانات تفيد بأن المدخول اليومي من أحماض أوميجا 3 الدهنية يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول.

يساعد المدخول اليومي لأربعة جرامات من أوميجا 3 كجزء من المنتجات العلاجية، إلى جانب الأدوية التي تقلل الكوليسترول، على تحقيق تغييرات إيجابية كبيرة في حالة نظام الأوعية الدموية، - هذا مذكور في وثائق الجمعية الجديدة.

يذكر العلماء أن استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يقلل من مستوى الدهون الثلاثية بنسبة 20-30٪، نشر رأيهم في هذه المسألة في مجلة جمعية التداول.

حلل أخصائيو الجمعية نتائج 17 دراسة درست تأثير نوعين من الأدوية مع الأحماض الدهنية، وزود النوع الأول الجسم بمادتين - حمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، ويحتوي النوع الثاني على وكالة حماية البيئة فقط.

ونتيجة لذلك، تبين أن تناول وكالة حماية البيئة مع الستاتينات في المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، انخفض عدد النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفيات المرتبطة باضطرابات القلب والأوعية الدموية بنسبة 25٪.

يرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض تركيز الكوليسترول في هذا النوع من المرضى.

حذر الخبراء من أن مستوى الدهون الثلاثية الذي يزيد عن 200 ملليغرام لكل ديسيلتر في الدم يهدد الشخص المعرض لخطر متزايد للإصابة بتصلب الشرايين. يزيد مستوى 500 ملليغرام من احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس والتهاب البنكرياس.

أحماض أوميجا 3 وعلاقتها بأمراض القلب

بسبب كل الأشياء التي تقوم بها دهون أوميجا 3، "فقد ثبت أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية."

يجب التأكد من أن جسمك يحصل على كمية كافية من أوميجا 3، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع تكوين هذه الأحماض الدهنية، فأنت بحاجة إلى الحصول عليها من الطعام.

تشمل الأطعمة الغنية بأوميجا 3 الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات (خاصة الجوز) وبذور الكتان وزيت بذور الكتان والخضراوات الورقية.

ولكن إذا لم تتمكن لسبب ما من تناول هذه الأطعمة في جميع وجباتك اليومية أو إذا حاولت تجنب الأسماك بسبب خطر الزئبق، فقد ترغب في محاولة إضافة مكملات أوميجا 3 إلى فيتاميناتك اليومية، ورغم أن هذا لن يكون قادرًا تمامًا على استبدال أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك الحصول عليها من الطعام، إلا أنها طريقة واحدة للتأكد من أن جسمك لا يزال يحصل عليها في حالة عدم توفر الأطعمة الغنية بأوميجا 3.