أطعمة ممنوعة على مرضى ارتفاع الكوليسترول في الدم.. طبيبة تحذر من تناولها

ارتفاع الكوليسترول في الدم من أخطر الحالات الصحية التي يجب الإنتباه إليها والعمل على سرعة علاجها قبل حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عنها، مثل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية المفاجئة.

أطعمة ممنوعة لمرضى ارتفاع الكوليسترول



ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس"، حذرت طبيبة تغذية من بعض الأطعمة التي يجب الإمتناع عن تناولها في حال كنت أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو إذا كنت تعاني منه بالفعل.

أشارت الطبيبة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة هي الأسوأ على الإطلاق، والتي تشمل المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان والزبدة، والأطعمة فائقة المعالجة، مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والوجبات السريعة.



وكشفت الطبيبة عن أن الدهون المشبعة تسبب انسداد المستقبلات الموجودة في الكبد، المسؤولة عن إخراج الكوليسترول من الدم وتفكيكه، ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث المضاعفات الصحية.

كما إن تناول الكثير من الدهون المشبعة قد يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار في الدم، ما يرفع نسب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في الوقت نفسه، توصي الطبيبة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، التي توجد في الشوفان والأرز البني والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.

كما أوضحت أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض وزن الجسم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم، حيث تشكل بعض الألياف مثل بيتا جلوكان في الشوفان والشعير، هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.