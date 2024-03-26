تأثير ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم على الجسم

ارتفاع الكوليسترول في الدم من أخطر الحالات الصحية التي يجب الإنتباه إليها والعمل على سرعة علاجها قبل حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عنها، مثل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية المفاجئة.

أضرار ارتفاع مستوى الكوليسترول

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل"، أكد باحثو الدراسة إنه لتجنب مثل هذه المضاعفات الصحية، لابد من فحص مستويات الكوليسترول بانتظام والحفاظ على مستوياته تحت السيطرة.

قد يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها، عندما يفرز الجسم الكثير منه.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون.

وبينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

وقد يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية يمكن أن تلحق الضرر بمناطق معينة من الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس"، حذرت طبيبة تغذية من بعض الأطعمة التي يجب الإمتناع عن تناولها في حال كنت أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو إذا كنت تعاني منه بالفعل.

أشارت الطبيبة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة هي الأسوأ على الإطلاق، والتي تشمل المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان والزبدة، والأطعمة فائقة المعالجة، مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والوجبات السريعة.



وكشفت الطبيبة عن أن الدهون المشبعة تسبب انسداد المستقبلات الموجودة في الكبد، المسؤولة عن إخراج الكوليسترول من الدم وتفكيكه، ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث المضاعفات الصحية.

كما إن تناول الكثير من الدهون المشبعة قد يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار في الدم، ما يرفع نسب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في الوقت نفسه، توصي الطبيبة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، التي توجد في الشوفان والأرز البني والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.

كما أوضحت أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض وزن الجسم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم، حيث تشكل بعض الألياف مثل بيتا جلوكان في الشوفان والشعير، هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.